哈佛押注全球暖化 搶購水資源

資料來源：《華爾街日報》

直至2014年，Brodiaea的神秘身分終於在一份房地產資訊找到答案。Brodiaea的收購行動，原來是由哈佛大學的捐贈管理公司Harvard Management Co.指示的。它通過Brodiaea等企業，在加州中央海岸悄悄建立規模龐大的葡萄種植業務，並獲取大量地下水資源。受氣候變暖影響，加州的水資源成為不斷增值的資產。

加州乾旱天氣增 水資源升值

加州近年一直受乾旱困擾，對農業的打擊尤其嚴重。加州中央海岸在過去20年歷經乾旱的機率為30%，遠高於過去100年間發生乾旱的14%機率。史丹福大學教授Noah Diffenbaugh表示，乾旱令地下水的抽取量激增，到了雨季也無法填補失去的水量。隨着全球暖化，少有資源比水更受影響。

葡萄園估值5年增近3倍

哈佛的水資源投資反映其先見之明。它的葡萄園業務如今估值3.05億美元，比2013年時增長近3倍。哈佛管理公司的財務報告表示，喜歡自然資源資產類別，因為相信這些資源帶來的實體產品，在未來幾十年的需求不斷增加。

儘管投資水資源的方式不多，投資者紛紛加入投資。購買可耕土地是投資的方式之一。專注於葡萄園買賣的地產評估師JoAnn Wall表示，在加州中央海岸，擁有絕佳水源的土地會以破紀錄價格出售，沒有足夠水源的土地將會跌價。

種植糧食也是投資水資源

對冲基金投資者Michael Burry多年前就透過購買農地投資水資源。他曾向《紐約雜誌》稱，種植糧食也是投資水資源的方式，例如在水源豐富的地區種植糧食，並將其運往水源貧乏的地區銷售。農地投資信託公司Gladstone Land Corp.行政總裁David Gladstone表示，最近加州乾旱令他的公司有利可圖，因為其公司有水資源，而其他人卻沒有。他說，氣候變化使控制水源變得更有價值，這投資方式在美國大部分地區都行得通，尤其是在加州。當加州的葡萄園收割，葡萄的重量有75％是水。加州的葡萄酒更是值錢，因此擁有葡萄園可有效地將水轉化為收入。

明報記者 黃展翹

[企業地球村]