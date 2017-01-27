Pokémon Go開發商估值破300億

去年11月，Niantic曾進行B輪融資，當時以估值27億美元（約210.6億港元），籌得2億美元。現有股東包括美國投資公司星火資本（Spark Capital）、創投基金Founders Fund及Meritech Capital Partners。

據報融資2億美元

過去Niantic所推出的遊戲均大受歡迎，市場調查機構Sensor Tower指出，《Pokémon Go》在2016年7月至2018年7月間為Niantic帶來18億美元收入。明年Niantic會推出與《PokémonGo》玩法類似、由著名小說哈利波特改編的《Harry Potter: Wizards Unite》，遊戲會在手機中使用增強實境功能，將真實場所轉化為特殊遊戲場所。