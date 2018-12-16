人行參事盛松成：人幣須「保7」

指穩定匯率 較人幣國際化重要

盛松成昨日出席內地一個論壇時指出，匯率改革及人民幣國際化等政策都應該在宏觀經濟穩定、條件成熟時推進，目前看來，穩定匯率要比匯改更加重要。盛松成原為人行調查統計司長，2016年調任參事，參事為人行的司局級單位，主要就政策提出建議。

盛松成指出，早前人民幣匯率已經貶值到1美元兌人民幣6.97，很多經濟學家都出來說話，覺得人民幣不需要保7。但盛松成指自己的想法和他們正好相反，他覺得7是一個重要的心理關口。如果跌破了這關鍵點位，穩定匯率付出的代價會更大，經濟也很難承受大幅波動帶來的壓力。

盛松成稱，如果花一定的成本保住了匯率，實際上也保住了儲備，因為如果整個市場都預測匯率會迅速貶值，儲備也保不住。他提到，內地有足夠多的外匯儲備，根本不存在所謂保儲備保匯率，或者是匯率儲備不夠的問題，當前的外匯儲備可以支持17個月的進口，對比國際警戒標準是3至4個月。中國外匯儲備是短期外債的2.8倍，國際警戒標準是不低於一倍。

與社科院余永定說法大相逕庭

他的看法與早前不少學者的看法有所出入。今年9月底，余永定曾經提出過，在美國加息、人民幣貶值壓力上升情况下，不應對匯率市場進行干預，應該讓價格在資源配置上起決定作用。他更直指，人民幣「保7」的主張是完全錯誤的，如果「破7」反而是好事。他這番言論改變市場的預期，市場認為中央可能放棄保7，因此在岸人民幣匯價此後節節下降，至10月底創下逾10年低位6.9757，盤中曾跌至6.9799。上周五，人民幣收跌0.4％，報6.9076。

前外管局國際收支司司長管濤昨日在同一場合則指，「7」這個關口本身並無經濟含義，更多還是心理意義，保7破7均是有利有弊。對政府而言，沒有無痛的匯率選擇，任何選擇都是取捨，最緊要是先做好經濟模型壓力測試及應對預案。