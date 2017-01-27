強生蘋果拖累 美股跌回調整區 道指瀉500點 快現「死亡交叉」

明報記者 李哲毅

道指上周五收報24,100點，是5月3日以來新低，較今年10月3日的高位回落10.17%；標普500指數跌50點或1.91%，收報2599點；納指跌159點或2.26%，收報6910點。標普500指數及納指較今年高位回落11.29%及14.79%。

道指成分股方面，美國著名嬰兒用品公司強生（Johnson & Johnson）被路透社指早已得知爽身粉含有石棉成分，上周五股價大跌10%，收報133美元，單是強生已拖累道指下跌100點。

強生瀉一成 拖累道指跌100點

日前「最強蘋果分析師」、天風國際證券分析師郭明錤下調明年首季iPhone出貨量預測，上周五蘋果股價跌3.2%，收報165.48美元。早前中國法院對蘋果部分舊iPhone機型號頒布銷售禁令，指其侵犯高通（Qualcomm）專利，有外電指出，蘋果計劃將部分舊iPhone生產轉移至台灣（見另稿）。

WTO：貿戰或令全球貿易萎縮17%

全球貿易關係日趨緊張，世貿組織經濟研究與統計司高級參贊Coleman Nee表示，在最糟糕的情况下，世界貿易可能因為貿易戰而萎縮17%，必須采取行動來避免這種狀况。他又稱，去年全球貿易的不均衡愈來愈嚴重，亞洲、北美維持高增長，但歐洲地區卻是零增長甚至萎縮，全球的經濟復蘇，似乎並無幫助全球貿易增長更加協調同步。

港股ADR跌102點

上周五港股美國預託證券（ADR）輕微向下，ADR港股比例指數微跌102.57點或0.39%，報25,991點；恒指夜期收報26,169點，高水74點。耀才證券研究部總監植耀輝表示，早前不乏標普500指數成分股已由高位下挫兩成，部分股份已技術上步入熊市。他表示，臨近年尾，港股成交不高，導致市場走勢反覆。

他提醒，聯儲局極本港時間周四凌晨公布議息結果，市場聚焦聯儲局主席鮑威爾會後會否發表有關對美國經濟展望，以及調整加息步伐的看法，另外，下周內地舉行中央經濟工作會議，外界關注留意中央會否推出新改革經濟措施。