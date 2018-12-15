歷來最大重建項目 打造核心商業區

資料顯示，市建局於2014年推出觀塘市中心二、三期重建項目，並設80億元入場門檻，惟發展商未達標價而流標收場，同年市建局重推該項目，並撤銷相關條款，終由信置及華置合組財團以約70億元投得，以可建樓面約150萬方呎計，每方呎樓面地價4679元。

凱滙為觀塘市中心第二及三期重建項目，整個重建項目共分5期發展，佔地50萬方呎，重建完成後，該地段將變身成為一個集住宅、酒店、商業、休閒設施、政府合署、社區中心及交通交匯處為一體的新地標。

集住宅酒店商業休閒於一身

市建局曾表示，觀塘市中心重建項目涉資500億元。第一期重建項目，現時已由信置發展為觀月·樺峯；至於第四及五期重建項目則尚未招標，涉及216萬方呎。第四期將建一幢辦公室及酒店大廈，預計提供約400個房間，五期則將建樓面逾100萬方呎商場，規模較apm的63萬方呎樓面大。發展商曾表示，未來將有多條接駁天橋接連上述發展期數，以至港鐵觀塘站。

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