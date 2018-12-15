凱滙主打兩房 觀塘新地標 區內近30年首個大型新盤 設智能家居配套

攝影 黃志東、劉焌陶

凱滙分兩期發展，合共提供1999伙，其中現正推售的凱滙一期，樓花期約28個月，分為第1座及第2座，共提供1025個單位。項目戶型由1房起步，1房實用面積由452至460方呎，不會過於迷你。至於項目主打的2房戶，佔一期總伙數約54%，實用面積由485至676方呎，部分採用開放式廚房設計，部分則屬連儲物室單位。此外，項目4房單位實用面積一律為1092方呎，提供37伙，佔約4%。

一期單位面積452方呎起

發展商開放以1座18樓M室為藍本的示範單位，實用面積590方呎，屬2房連儲物室間隔。發展商表示，上述2房連儲物室戶型實用面積由約590至599方呎，佔一期單位總數約38%。單位裝修以白色及芥末黃色為主，客飯廳間隔分明。大門旁邊設傳統廚房，提供西門子品牌等家電。此外，設計師將儲物室改為書房，放置工作枱及層架，房內其中一面牆身改作玻璃，增加單位空間感。

主人睡房外連工作平台，房內放置大牀後仍可三邊上落牀。發展商同時開放上述戶型的交樓標準示範單位，為響應智能家居潮流，單位內設置智能Wi-Fi路由器及入牆式LED夜燈等，其中夜燈更有人體感應開關及智能光度調節功能。

另發展商開放以2座18樓M室為藍本的示範單位，實用面積880方呎，屬3房1套間隔，單位以粉紅色和玫瑰金色作配搭，全屋以大量鏡面作裝飾，客飯廳面積約250方呎。兩間睡房的單人牀設於大窗旁，另有玻璃衣櫃，設計時尚。買家可同時參觀上述的交樓標準示範單位，有助更了解單位內籠佈局。

1樓設全天候智能巴士站

項目會所命為GRAND CENTRAL PARK，室內外面積近10萬方呎，設施多元化，包括室外50米游泳池、室內30米游泳池、多用途運動場、宴會廳、兒童遊樂場等，項目管理費每實呎約3.98元。

此外，發展商早前透露，屋苑基座商場樓面約20萬方呎，預料明年底落成，1樓設有全天候智能巴士站，讓住戶於候車時亦可享受冷氣，地下則設有小巴站。

■有片睇

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