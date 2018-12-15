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2018年12月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
新股遇冷鋒 12月掛牌「零賺錢」 復星旅文首日跌4% 信義能源煞停招股
優品360傳跨年招股 料集資2億
避險升溫 環球股市一周走資歷來最多
證監：港股通實名制 明年首季實施
味千指「穿櫃桶底」 被撤CFO稱患思覺失調
內地零售消費增8.1% 19年最弱 分析師：反映經濟有下行壓力
地產投資增速持平 明年難鬆綁
民企債券融資支持工具 滬落地
港元拆息14連升 創10年新高
暴跌64%停牌 金誠控股：不悉原因
國開行傳派工作組進駐海航
特朗普一周兩度施壓聯儲局 期貨顯示下周八成會加息
蘋果更新軟件 解決侵權問題
星巴克伙Uber 美提供外賣
LVMH購高級酒店商Belmond
小米今年港銷售增62% 明年新界開小米之家
凱滙下周二次輪賣383伙 不足一周推售871伙 料涉逾百億
Downtown 38最快下周開價 聖誕前後開售
凱滙向隅客700萬購維景灣畔兩房
CCL三大指數齊跌11周 史上最長
大灣區樓價指數報110.94點 16個月升一成
萬科海壇街舊樓申強拍 估值逾6億
晚舟事件 加樓遭殃？
周末睇樓好去處
凱滙主打兩房 觀塘新地標 區內近30年首個大型新盤 設智能家居配套
歷來最大重建項目 打造核心商業區
裕民坊一帶50年代起發展
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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