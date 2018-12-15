晚舟事件 加樓遭殃？

事實上，近年不少歐美豪宅由華人買起，孟晚舟事件反映，原來華人富豪在美國、加拿大和歐洲可以隨時出事，特朗普說若有利貿易談判和國家利益，可隨時介入事件，更予人聯想到一些華人將資金調往這些國家原意是為買個保險，卻原來可能隨時成為政治犧牲品，這樣他們還會繼續在西方國家大肆置業？

買「保險」隨時變犧牲品

湯文亮上述的分析對否要留待日後驗證，而說到湯文亮，股評人周顯就胡應湘家族日前提議以每股38.8元代價私有化合和實業（0054）作出分析，指出2016年由湯文亮作行政總裁的紀惠集團以逾4.2億元購入灣仔皇后大道東胡忠大廈高層全層，當時成交呎價約1.5萬元，創了該廈呎價新高，周顯認為湯文亮向來是精明的budget buyer，這些年來執了不少平貨，因而發了大財，他怎會用破天荒的高價買胡忠大廈呢？其中一定原因，相信是因為在2021年前後，合和中心二期即將落成，合和中心一期和胡忠大廈翻新，再加上皇后大道東153號和QRE，這個地區將會變成比太古廣場三期大上好幾倍的超級商務及娛樂中心。周顯估計，在胡忠大廈翻新之後，湯文亮的這筆投資可以賺到一倍以上的利潤。

合和私有化倘失敗 可低吸

說回合和的私有化出價，較之前的收巿價26.45元高出約47%，之後合和股價裂口急升，近日在約32至35元之間徘徊，反映巿場不太相信私人化會成功，據基金經理林少陽表示，截至今年9月底止，合和每股資產淨值約60元，當中約每股9.5元為淨現金，即私有化作價較資產淨值折讓約35%，扣除淨現金，折讓高達42%。

筆者有興趣的是，為何合和會突然建議私有化，其出現大幅度的資產折讓已存在多年，為何會選擇現時進行私有化？筆者覺得，合和現在提出私有化，主要是希望在合和中心二期落成和附近物業完成翻新前，在巿場仍未完全折現該區物業的升值潛力前出手，如此，如合和私有化不成，股價也會回落，可候低吸納，或在該區的物業巿場尋寶。

合和近年的股價表現失色，在提出私有化計劃後才急彈，而另一隻地產股信置（0083）之前幾年也跑輸其他地產股，到了近兩個月卻因為開售觀塘的凱滙才大有起色。信置周四首批凱滙售價每呎約1.7萬元，較之前啟德新盤低約三成，但如往後樓盤能以此水平售清，以當初地價只約5000元計，信置仍可賺得龐大利潤，該股近日升至接近年初高位，早前筆者在《明報》財經網的淘寶圖節目推介這隻股票，如讀者有買入，等同自製年尾花紅。

美加息降溫 仍防港追加

還有幾天聯儲局便再議息，由於早前聯儲局主席鮑威爾指利率已接近「中性」，所以如今次美國在年底再加息，往後再加息的機會也會大減，而2019年1月結算和2020年1月結算的聯邦基金利率期貨差距大幅收窄（圖3），也反映美國明年的加息速度和幅度預期急促降溫。不過，香港的1個銀行拆息卻連續14日上升，並升至10年新高，則就算美國加息降溫，香港也可能會隨時追落後加息。

助子女買樓 也要還首期

花旗銀行日公前新公布的置業意向調查顯示，過去10年有做樓宇按揭的受訪業主當中，四分之一要靠「父幹」或「祖父幹」資助來支付買樓的首期，若僅計算21至34歲的「千禧世代」，比例更是高達六成。另外，長輩資助買樓人士中，56%未曾償還過任何資金，有償還部分的亦只有21%。

筆者也有朋友資助子女置業，但在出資時已訂明要分10年將首期金額歸還給父母，原因是要令子女是知道儲錢置業不是輕鬆的，而借錢是有責任還的，而更重要的，雖然還首期會加重負擔，卻可避免日後樓宇升了值後，子女胡亂加按，加按會加重供樓款項，連同要還給父母的，子女便會慎重考慮，以免加按以後最終變成銀主盤，父母當初資助的首期也要打水漂。

另外，花旗半年前同類調查顯示，當時69%受訪者認為未來12個月樓價會上升，現在只18%覺得未來12個月樓價仍升，而半年前僅有9%受訪者認為未來12個月樓價會跌，現在則升至57%（圖4），可見樓巿信心這回事，可以話變就變。

[陸振球 樓市解碼]