萬科海壇街舊樓申強拍 估值逾6億

上述強拍位於海壇街244 至276號一列建於1954年的舊樓，地盤面積共18,745方呎，若按商住地積比率9倍重建，可建樓面面積約16.87萬方呎。申請人為逸發投資有限公司、聯悅投資有限公司及邦民投資有限公司，其董事包括鄭建豪及葉嘉彬，並已成功購得80%至95.8%的業權。

今年暫錄37宗強拍申請

資料顯示，過去萬科以競投官地及市建局項目為主，分別於2015年7月以逾38億元奪屯門掃管笏住宅地，現發展為上源，並於今年10月開售；以及於2016年2月以逾13億元投得的長沙灣福榮街市建局項目。至近兩年，萬科除了投地，亦積極併購舊樓，如今年1月就何文田自由道9至13A號申請強拍，該項目地盤面積7237方呎，預計可建樓面約6.5萬方呎。

上述為今年強拍第32至37宗申請個案，較去年全年17宗增加46%，但較2012年高峰期57宗跌35%，今年強拍申請數目為2012年後新高。