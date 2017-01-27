CCL三大指數齊跌11周 史上最長

CCL連跌近3個月 累跌5.9%

CCL最新報175.59點，按周跌0.69%，連跌11周共5.9%，是2008年11月之後最長連跌浪潮；CCL Mass最新報177.02點，按周跌0.77%，同樣連跌11周共6.3%，平了1998年6月時連跌11周最長紀錄。可留意的是，CCL（中小型單位）最報175.35點，按周跌0.75%，更是連跌15周、即近4個月共7.31%，為該指數最長連跌紀錄。

另CCL（大型單位）報176.81點，按周跌0.41%。CCL八大指數再次齊跌，近8周、即約2個月出現5次齊跌，顯示樓價向下調整持續。

施永青：樓市料最快3年才復蘇

分區方面，新界東CCL Mass報188.37點，按周跌0.39%，連跌15周共9.79%，為該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass報158.31點，按周跌1.1%，連跌8周共7.88%。至於市區，以九龍樓價跌勢較為顯著，九龍CCL Mass報172.81點，按周跌0.86%，連跌7周共7.15%，是2015年12月之後的最長連跌；港島CCL Mass報182.9點，按周跌0.61%。

中原集團主席施永青表示，近期樓市回落是受外圍宏觀環境影響，令本港經濟前景不明朗，並非樓市本身有問題，香港樓市復蘇，需要中國經濟找到新的上升動力，「快都要3年」，因樓市調整期會持續較長，建議政府把握現時樓市下調，修改當初壓抑需求的逆周期措施。他又預計，二手樓價先跌10%至15%，明年首季找到支持位後，成交量始會增加，屆時發展商亦將積極推售新盤。