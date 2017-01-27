凱滙向隅客700萬購維景灣畔兩房

宇晴軒兩房低見758萬

上述單位原業主於2010年以328萬元買入，帳面獲利372萬元或逾1.1倍。區內代理表示，維景灣畔本月暫錄7宗成交，其中3宗於凱滙首輪開售當日及昨日錄得，暫屬將軍澳本月二手交投最多的屋苑。

西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，2房成交價重返年初水平。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，屋苑2座中低層B室，屬實用面積441方呎兩房單位，以758萬元成交，實呎17,188元，原業主2006年以263萬元購入，帳面賺約495萬元或1.9倍。

另中原分行副區域營業經理霍劍亮表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街52號頂層戶，實用面積799方呎三房戶，屬需「行樓梯」到達的頂層單位，以1035萬元成交，實呎12,954元。上述做價屬近期市價，不過同類呎價高位為1.4萬至1.5萬元，上述呎價較高位低7%至13%。原業主2009年以382萬元買入，帳面賺653萬元或1.7倍。