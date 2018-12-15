Downtown 38最快下周開價 聖誕前後開售

雷霆：一定有單位低於600萬

雷霆續稱，行家開紅盤，反映以市價推售可獲買家支持，市場剛性需求充足，隨着中美貿易戰轉趨緩和美國聯儲局加息態度軟化，將有利買家置業。

發展商昨日介紹項目單位佈局，新地代理助理總經理唐錦江表示，項目標準戶樓層一層11伙，設有3部升降機，每層有8伙1房戶，實用面積由300方呎至309方呎，另每層有3伙兩房戶，實用面積由377方呎至414方呎。標準戶全採用開放式廚房設計，項目預計於2020年3月31日落成。

上鄉道瑧尚料短期內軟銷

同區由新世界（0017）發展的上鄉道項目瑧尚，現時待批預售樓花同意書，預計短期內將展開軟銷，項目提供294伙，提供一房及兩房單位。

澐灃最大獨立屋明年首季推

至於永泰地產（0369）旗下沙田九肚「雙澐」系列澐瀚和澐灃，合共累售約32伙、總套現額近20億元。永泰發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，近期推出的澐灃累售15個洋房和分層單位、套現逾9.3億元，未來續以招標形式推出洋房。

鍾志霖表示，澐灃最大面積的1號獨立屋Icon House，實用面積5129方呎、採4房4套間隔，提供兩個車位，另連3000方呎花園連泳池，部署明年首季推出。鍾續稱，明年將推出兩項屯門住宅項目涉約500伙，其中青山公路The Carmel提供178伙，以洋房為主，計劃明年首季推出。