凱滙下周二次輪賣383伙 不足一周推售871伙 料涉逾百億

明報記者 林可為、張允亭

凱滙日前首輪推出488伙清袋，成為繼3月將軍澳日出康城MALIBU首輪賣出500伙、過去9個月首日銷情最佳新盤後，發展商過去兩日連發兩張新價單、共涉383伙，並安排下周二作次輪銷售。

至於昨晚最新加推的第5號價單涉103伙，維持提供最高20.5%直減折扣，折實入場費最低為2座38、39樓，實用面積同為452方呎的C室一房戶，折實價909.87萬元（折實實呎2.01萬元）、折實最貴為1座38樓實用面積1092方呎A室四房戶，折實價2193.56萬元（折實實呎2萬元）。另價單顯示，第5號價單有個別單位售價較首輪開售單位加價約3.5%（見表）。

昨晚再加推103伙

可留意的是，如凱滙次輪推出383伙亦清袋，除了令樓盤累售增至871伙外，亦將成為今年另一個「百億樓王」。資料顯示，今年主要新盤吸金王，包括會德豐（0020）累售約1560伙、套現約145億元的MALIBU；新世界（0017）累售約481伙、套現114億元的北角柏蔚山；南豐累售約1545伙、套現約110億元的將軍澳日出康城LP6。

第5號價單個別單位加價3.5%

信置營業部聯席董事田兆源昨日較早時稱，凱滙周四晚加推的第4號價單涉280伙，折實平均實呎18,488元，提價幅度2%，主要是反映樓層和景觀的分別，整批市值43.7億元、折實價計則約35億元。

泓碧昨沽11伙 特色戶高見1624萬

另九建（0034）旗下油塘海傲灣，昨日新推131伙招標發售，樓盤成交紀錄冊顯示售出1伙，為2座11樓G室，屬實用面積208方呎開放式戶，成交價395.3萬元、實呎1.9萬元，令項目累售增加至約104伙、套現5.3億元。

碧桂園（2007）牽頭的馬鞍山泓碧，最新以招標形式沽出11伙，其中第2座地下D室特色戶，實用面積833方呎連828方呎花園，成交價1623.9萬元，創項目新高，實呎19,495元，另有2伙標準單位成交呎價逾2萬元；項目開售至今累售約30伙。