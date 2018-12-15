蘋果更新軟件 解決侵權問題

《金融時報》向法律人士獲取的福州市中級人民法院裁決副本，沒提及iOS的具體版本。消息指出，高通打算將行動升級，尋求中國法院禁止蘋果最新款的iPhone XS、XS Max和XR銷售。福州中院早前裁定，蘋果由iPhone 6S到X合共7款手機，侵犯高通涉及照片處理和觸屏應用相關的專利，禁止在華銷售。

高通施壓 逼蘋果談判

代表高通的聯德律師事務所律師蔣洪義稱，計劃以同樣的專利，對3款新iPhone機型提出訴訟。其他涉及XS、XS Max和XR機型的訴訟，正待北京、青島和廣州法院裁決。高通正試圖向蘋果額外施壓，迫使蘋果展開和解談判。法庭文件顯示，蘋果認為部分iPhone遭禁售，將迫使其與高通就專利糾紛和解，這不僅是蘋果的損失，還將導致所有手機生產商陷入高通此前的「不合理收費模式」。

（綜合報道）

[國際金融]