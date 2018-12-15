特朗普一周兩度施壓聯儲局 期貨顯示下周八成會加息

貿易戰持續之際，中國的工業及消費增長下滑。與此同時，歐元區12月製造業PMI初值見34個月新低，服務業PMI初值更創49個月低位。中國及歐洲數據欠佳，令市場憂慮環球增長放緩，歐洲股市普遍偏軟，美股早段下滑。道指早段跌300點，強生（Johnson & Johnson）與受專利權困擾的蘋果領跌。路透社發表報告，稱強生幾十年來一直知悉其嬰兒爽身粉存在石棉，拖累其股價早段急挫7%。

道指早段跌300點

FAANG五大科技股早段跌逾1%。納指早段下滑逾1%。資金避險，美匯指數升0.6%，高見97.7。美國10年期國債價格上漲，孳息率跌至2.875厘。中國數據疲軟亦令市場憂慮原油需求，國際油價昨跌逾1%。

不過中國政府決定自明年1月1日起，對原產自美國的汽車及零件暫停加徵關稅3個月（刊A11），刺激美國汽車股早段上漲，福特及通用汽車早段股價升逾1%。特斯拉（Tesla）亦反應迅速，宣布繼11月22日減價後，再次下調在中國出售的Model S及X價格。Tesla股價早段下滑。

中國暫停加徵關稅 美車股逆市升

美國昨公布的數據好壞參半，零售銷售額理想，但製造業PMI下滑。美國消費者上月增加購買家具、電子產品等，令零售銷售額增長加快。剔除汽車、汽油、建材及餐飲服務的美國核心零售銷售額，在11月按月增長0.9%，10月數據亦大幅上修至增長0.7%，升幅超出預期。核心零售銷售數據最接近為GDP貢獻最多的消費者開支項目。美國第四季GDP預期增長2.4%。不過美國12月製造業PMI初值跌至53.9，為去年11月以來新低。

日本製造業PMI 逾兩年最大跌幅

日本12月製造業PMI公布，出口訂單指數初值跌至48，較11月的50.8終值顯著下滑，是2016年8月以來最大跌幅，反映海外需求受貿易戰影響而疲軟。接受調查的日本採購經理商業信心連續第7個月下降，跌至2016年10月以來最低水平。

（綜合報道）

[國際金融]