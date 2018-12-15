國開行傳派工作組進駐海航

海航發行人回覆路透社稱，集團將戰略重點重新放在與航空相關的核心資產，以改善經營並強化資產負債表，而國開行則不予置評。

海航過去數年積極以高槓桿支持對外併購，去年一度成為德意志銀行最大股東，並持有酒店、地產等資產，不過資不抵債消息頻傳，引起監管當局關注。海航在去年中開始持續出售資產。

所有交易都需先得到批准

今年4月海航沽出希爾頓的持股，9月時亦傳出擬悉售持有的德銀股權。此外10月外媒報道，海航將價值110億美元地產項目放售，包括紐約曼哈頓的850 Third Aveune。

除周邊產業外，近日海航亦開始出售航空業務。本月12日海航與北京首都旅游集團簽署協議，通過股權轉讓、增資擴股方式將首都航空主要股東地位讓予首旅。上月海航簽署協議，將烏魯木齊航空股權轉讓予烏魯木齊政府，將持股減至三成。另外，市傳國航（0753）母企曾召開高級會議協商收購海航資產旗艦海航控股，不過被海航方面否認。海航董事長陳峰前日接受內地傳媒訪問時表示，海航正在逐步擺脫流動性難題，現時困難還在，但危機已經過去。