暴跌64%停牌 金誠控股：不悉原因

母公司理財產品傳無法兌付

公司又稱，昨日獲控股股東、執行董事兼主席韋杰告知，前日完成配售3350萬股予獨立第三方，韋杰持股下降至74.11%。半年前有內地傳媒報道，金誠控股母公司金誠集團旗下理財產品今年5月出現無法兌付情况，涉及140億元人民幣，其後金誠集團向投資者承諾會在3至6個個月後重啟大額贖回，惟上月首批到期產品仍無法兌付。上月金誠集團仍堅稱，「傳言不實，公司運營狀况正常，我們正在積極完成贖回」。

另外，金誠集團旗下大部分特色小鎮項目停運，去年9月集團宣布，集團擁有59個特色小鎮項目，簽約金額超過5700億元人民幣，但內媒調查後發現，由於各種原因，大部分項目已經停運，有項目仍處於簽約階段，但金誠與當地政府協商後決定退出；有項目被當地政府評為「不合格小鎮」；有項目則處於停擺狀態。

翻查金誠控股截至9月底的中期業績，期內收入只有2.78億元，按年減少38.06%；淨虧損3586.6萬元，去年同期賺4437.8萬元。