港元拆息14連升 創10年新高

1個月同業拆息見2.277厘

昨日1個月的香港銀行同業拆息（Hibor）升至2.277厘，是連續14個交易日上升，亦稍稍升穿9月底的高位，以致做出10年新高。以拆息為基準的按揭計劃，已全數觸及封頂水平。至於3個月及12個月拆息，分別升至2.387厘及2.753厘。3個月拆息最能反映銀行資金成本水平，而昨日上升後，與最優惠利率（普遍為5.375厘）的差距已收窄至不足3厘。

拆息抽升，不少銀行紛紛調升定存利率。此前不少銀行要大額且敍造年期較長的定存，才有超過兩厘年息，但近日中小型銀行連日加存息，較短存期的年息更為吸引。以信銀國際為例，暫為全城最高，3個月定存的年息為3.8厘，起存額一萬元，最多10萬元。另富邦及招商永隆的3個月定存年息，分別達2.7厘及2.42厘。華僑永亨及東亞（0023）則分別推100天存期的定存，年息分別為2.38厘及2.15厘。除中小型銀行外，恒生（0011）及中銀香港（2388）6個月定存年息均有兩厘。

信銀國際3個月定存息見3.8厘

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，儘管近日港元拆息持續上升，但相信是暫時的年結因素多於結構調整。另一方面，市場對港元的需求令港匯走勢穩定，年底前難觸及弱方保證，引致走資的機會微。所以他相信，即使銀行下周會調升最優惠利率，亦會像上次一樣，只加0.125厘。