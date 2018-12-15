地產投資增速持平 明年難鬆綁

國家統計局發言人毛盛勇強調，房地產投資今年一直都比較好，累計增速維持在10%左右水平。而明年的投資取決於很多因素，如調控政策，樓價走勢，企業買地積極程度等，雖然最近幾個月土地的成交略有放緩，但仍然相信明年房地產投資能夠比較平穩，但或會穩中略降。

花旗：明年房產投資不會太差

不過，隨着前日中央政治局會議當中未有提及房地產，市場料中央將繼續貫徹遏制樓價上漲的精神。

中原地產首席分析師張大偉認為，連續兩次政治局會議未提及房地產內容，意味着調控政策方向不會發生改變。

花旗首席中國經濟學家劉利剛則相信，明年房地產投資增速不會太差，因為今年土地成交仍然不俗，而按照要求，買地後一年內便要開發，意味着明年房地產投資本身已有基礎支持，再加上棚戶改造及公租房需求量大，能給予房地產投資一定的支撐。