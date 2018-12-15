內地零售消費增8.1% 19年最弱 分析師：反映經濟有下行壓力

明報記者 陳子凌

社會消費品零售總額遠遜預期，更創19年低位，主要因佔比重較大的汽車消費降幅擴大，以及石油製品增幅縮小，拖累了總體消費數據；食品、日用品之類的基本必需品消費增速則上升。此外，雖然有「雙十一」加持，但統計局數據顯示，實物商品網上零售額累計首11個月的增長只有25.4%，較1至10月的26.7%增速有所回落。

汽車消費降幅擴大拖累

車市降溫也導致汽車產量收縮，加上11月份全球石油價格出現波動，與之相關的石化行業增速明顯放緩，拖累11月規模以上工業增加值增長只有5.4%，不及預期和上月的5.9%。惟一表現較好的是固定資產投資，首11月增速5.9%，連續3個月回升，其中工業投資增速擴大，而基建投資增長持平，與中央鼓勵銀行給予中小企貸款支持，刺激企業投資有關。

國家統計局新聞發言人毛盛勇承認，11月一些主要指標出現增速回落，但經濟運行保持在合理區間，就業亦總體穩定，11月全國城鎮調查失業率是4.8%，比上個月回落0.1個百分點，物價也處於一個溫和上漲的水平，全年實現6.5%左右的增長目標沒有什麼懸念。

「雙十一」效應減弱

至於消費表現失色，毛盛勇解釋，和往年相比，「雙十一」拉動作用仍然比較明顯，但因為社會消費品零售總額的規模愈來愈大，令增長的效應逐年遞減，才令今年比市場想像的要差一點。

他認為，今年推出的減稅等政策，會有利於擴大居民消費，明年消費還是有條件保持平穩較快增長。

至於基建投資未有因早前大量發行地方債而顯著增加，毛盛勇解釋主要是進入冬季，戶外不便於施工，明年春天以後，政策效應將會更好地顯現。

分析師：明年貨幣政策有望更寬鬆

華泰證券宏觀分析師李超認為，考慮到全球經濟復蘇仍有較大不確定因素，同時年底國內基建投資大幅反彈的機率不大，預計今年第四季實際GDP增速為6.5%，明年貨幣政策有望更加寬鬆。

交銀首席宏觀分析師唐建偉則表示，數據反映未來經濟仍有下行壓力，前日政治局會議也把穩增長放在第一位，預計政策仍將進一步向偏鬆調節，財政政策更加積極地減稅降費，貨幣政策方面，仍有降低存款準備金的可能。