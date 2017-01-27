味千指「穿櫃桶底」 被撤CFO稱患思覺失調

涉挪用179.5萬 味千：已報警

味千公告披露已就事件報警，並委聘專業人士調查集團的現金流動及使用情况，經董事會評估後，認為挪用的資金並不影響集團日常運作，或對集團現金流量、財務狀况及業務營運產生重大的負面影響。本報曾致電味千主席潘慰及中國副總裁劉葆揚，惟未有接聽。公司其後回覆本報進一步查詢時表示，除公告內容以外暫無補充。

翻查資料，味千於2007年上市，劉家豪當時擔任集團合資格會計師及授權代表，2008年起兼任首席財務官；劉亦擔任和嘉資源（0704）獨立非執行董事。此外，劉家豪為執業會計師及香港會計師公會會員，加入味千前曾任職德勤• 關黃陳方會計師行。

本報昨日向劉家豪查詢，他表示自己自上周開始休假，對被罷免職務不知情，稱自己「睇緊精神科，有思覺失調問題」。他續稱，2013年與味千簽訂一份10年期合同，工作滿5年就可獲100萬授股權，但味千近日聲稱遺失原始合同，又要求更改條款，令他十分不滿，形容自己與公司「局面有啲僵」。

味千上周四（6日）曾發公告，向一名「並非為本公司之董事、主要行政人員或主要股東」人士批出100萬購股權。劉家豪指該名承授人為他本人，並說早在10月就應該批出，稱「大家都合作咗十幾年，平時老闆唔係咁」，合同問題令他感到十分困擾，更不斷「諗錯嘢」，需要家人陪同看醫生，原定下周三復工，當日仍需覆診。劉又稱，集團未有就事件聯絡他，僅在昨日發公告前，經人事部門向他發送電郵，當中無提及「穿櫃桶底」金額。