避險升溫 環球股市一周走資歷來最多

共385億美元 香港佔2.26億美元

走資最嚴重的是歐洲區，本周英國受脫歐問題困擾，加上歐央行宣布結束量寬，資金大舉從歐洲成熟市場的股市流走，全周走資規模達73.58億美元。亞洲區的外資淨流走規模亦大，單是日本，一周已有53.26億美元淨流出。至於中國的互惠基金及ETF（交易所買賣基金），亦有7.12億美元淨流入，香港則淨流出2.26億美元。

恒指險守26000點 全周微升

恒指本周曾締造3連升，但昨日跌429點至26,094點，蒸發此前大部分升幅，總結全周僅微升31點或0.12％。內地明年起將監測全國抗腫瘤藥物臨牀應用情况，醫藥股昨日再重挫，石藥（1093）跌12％，中生製藥（1177）跌4.8％。

另外，舜宇（2382）及瑞聲（2018）均挫逾4％，重磅股騰訊（0700）跌3％，匯控（0005）跌1.7％。

大摩：內地下調增值稅機會大

全周升勢最強的是內房股，華潤置地（1109）累升6.15％，碧桂園（2007）及中海外（0688）分別累升3.9％及2.84％。但內房股昨日普遍下跌，主要因此前過分炒作企業債券新政。發改委舉辦記者會，強調推出了優質企業債券融資試點，在房地產方面，只適用於棚戶區改造、保障住房、租賃住房等領域的項目，並不支持商業地產項目。高盛亦指出，企業債券非內房主要融資渠道，加上發債所得資金不能用作項目發展。

不過，市場期望內地在中央經濟工作會議下周召開後，會有利好政策。摩根士丹利的報告指出，當局可能會承諾對民企提供更多支持，未來數月下調增值稅的機會大。