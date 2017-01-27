優品360傳跨年招股 料集資2億

按初步招股文件披露，優品360今次集資所得將用於開設分店，計劃三年內在全港開72家分店。截至今年3月底，公司共有70家分店，錄得純利約5360萬元，按年升1.13倍。

市場其他新股繼續趕於年終前上市，再有兩隻新股準備於下周一掛牌，惟暗盤表現亦偏軟。瀘州銀行（1983）在耀才暗盤以最高位收報，見3.16元，較招股價3.18元跌0.02元或0.63％，惟成交量僅1000股，涉及金額3160元，一手1000股帳面蝕20元。

瀘州銀行下周一掛牌 輝立暗盤賺10元

瀘州銀行在輝立暗盤反有好表現，收市以最高位3.19元，較招股價3.18元升0.01元或0.31％，成交量達1.28萬股，涉及金額4.06萬元，一手1000股帳面賺10元。

永升生活暗盤微蝕

旭輝控股（0884）旗下物管公司永升生活（1995）在耀才暗盤最高位曾升至1.76元，收報1.75元，較招股價1.78元跌0.03元或1.69％，成交量有20.2萬股，涉及金額35萬元，一手2000股帳面蝕60元。該股在輝立暗盤收市同見1.75元，成交量有18.1萬股，涉及金額1.41萬元。