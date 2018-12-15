新股遇冷鋒 12月掛牌「零賺錢」 復星旅文首日跌4% 信義能源煞停招股

明報記者 陳惠恩、劉旭霞

復星旅文昨日甫開市即低開至15.04元，午市更一度跌至14.24元，其後回穩，收市報14.98元，較招股價15.6元跌0.62元或3.97％，全日成交2170萬股，成交額達3.26億元，一手200股計，帳面蝕124元。復星旅文董事長兼首席執行官錢建農指出，早於創立公司之際已計劃上市時間表，昨日掛牌非倉猝決定。復星董事長郭廣昌稱，對公司團隊及發展有信心，不排除日後會繼續分拆旗下業務上市，但目前未有特定計劃。

復星郭廣昌：不排除日後繼續分拆

另外，原定下周五（21日）上市的信義能源則於昨日刊公告，稱「鑑於股市目前持續波動」，上市將不會按原定計劃預期進行，所有投資者認購款項會全數退還，預料於下周四（20日）前退回予投資者。

今年19新股認購不足 下半年佔18隻

新股市場一般而言下半年都較活躍，主要因為不少公司會趕在申請上市文件年底失效前「趕尾班車」，不過今年下半年投資者明顯對新股市場意欲大減，有券商表示，大市表現疲弱，令投資者不願將資金「鎖死」在招股期，大嘆新股市場氣氛早已不如上半年閱文（0772）及易鑫（2858）上市時熱烈。

事實上，截至昨日今年已有122隻新股於主板上市，以認購反應分析，上半年普遍理想，但踏入下半年每况愈下，其中年初至今合共19隻公開發售認購不足下上市的新股中，有18隻是出現在下半年，其中7月更成為重災區。

分析：新股表現差 投資者卻步

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，新股市場直接受到大市表現影響，市場觀望氣氛濃厚，再加上近月上市的新股表現差勁，令到投資者更加不願參與。他續稱，投資者現時較看重公司業務規模及前景，「新經濟」光環不再，於是不少以此掛牌的新股都慘遭捱沽。

信誠證券聯席董事張智威認為，大市波動，但實質沒有升跌幅，縱使單日上落400點、500點，恒指始終企穩26,000點水平，一般投資者會避開新股凍資期，以便隨時抽走資金。他認為，除非大市波幅減弱，轉為穩定，新股市場才會逐漸轉好。