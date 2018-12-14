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胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺

【明報專訊】中美貿易戰進行得如火如荼，越南出口於2018年1月至10月反按年增長15.2％，總額超過2020億美元。根據一項訪問美國及中國企業的調查，不少企業已將生產線轉移到越南以避免關稅，估計數以十億美元的資金將流入越南，蘋果AirPods的製造商歌爾聲學（Goertek）已將生產線由中國遷到越南；其他跨國企業如亞馬遜、萬事得、文華東方、H&M及Zara等已在越南展開業務發展計劃。惟有報告指出，越南一手住宅市場仍暢旺，但租金下降，因為供應開始增加，有意越南置業的讀者需要留意。

2018年第三季度越南兩個最大城市的非核心商業區（CBD）供應量增加，其中最著名的是胡志明市Vincom Center Landmark 81，這導致非CBD區域的競爭更加激烈，而兩個城市CBD區域的表現穩定。

據了解，胡志明市是一個相對年輕的房地產市場。同時，胡志明市對高品質房地產的需求也在不斷擴大。與此同時，不斷變化的消費特徵，例如獨生子女獨居或父母離異的住屋需要也推高房地產的需求。

世邦魏理仕最近一份報告指出，截至2018年底，將有近6萬伙已完工的公寓供應，胡志明市共有約24,000個單位的公寓出租。越南勞工部統計數字顯示，約有4.8萬外國人有資格在胡志明市及周邊省份工作。在如香港中環地段的胡志明市第1區及第2區供應量大，租金價格可能全面下滑，調整到更合理的水平，這也將影響單位業主的租金收益。

但在宏觀經濟方面，世界銀行報告顯示，越南的GDP增長於2019年預計達6.5%至6.7%，未來發展會進一步令其經濟更蓬勃。位於胡志明市以東40公里的隆城國際機場（Long Thanh International Airport）預計於2019年開始建設，目標是在2025年營運，落成後會成為越南最大的機場，載客量將超過現有機場。

核心商業區樓價持續上漲

此外，一些開發商未來會擴建胡志明市第2區及第9區，而相信會有利該等區住宅需求。不少調查都顯示，海外買家主要購買核心商業區或靠近公共交通網絡的物業，但更重要的是，他們傾向購入當地政府主力發展地區的物業，又如當年香港大型住宅太古城或商業地區中環等地段。

胡志明市樓市依然活躍，雖然明顯比兩年前放緩，但開發商也放慢銷售，這將有助進一步鞏固中高端市場的競爭力。核心商業區樓價從去年的平均每平方米4500美元（約每方呎418港元）迅速上漲，至2017年和2018年的每平方米逾6000美元。因此，豪宅的收益預期也可能需要調整，因為更高的採購成本不一定意味租金上漲。然而，這將被CBD公寓樓價指數增長所抵消，因為市中心的土地愈來愈難得。

胡志明市樓盤De La Sol 第二期項目Cello Tower樓高21層，擁有204個兩房單位，屋苑配套設施包括50米游泳池、天際電影院、共同工作空間、私人電影室、遊戲室、停車場及保安服務等，單位售價由177萬港元起，每年預計有8厘租金回報，預計於2020年第四季落成。

第4區鄰近第1區 樓價僅及1/4

Ashton Hawks董事兼合伙人鄭王秀玲表示：「De La Sol是第4區首個跨國際項目，毗鄰商業核心區第1區，近距離享受第1區的繁華便利，但樓價遠低於第1區的住宅，性價比極高。隨着美國共享辦公室集團WeWork登陸第4區的Etown，以及核心商業區逐步擴展至第4區，該區物業的升值潛力將進一步推高。胡志明市商業核心區第1區的成熟發展充分體現越南穩定的經濟增長，可預見第4區的優化建設對未來樓價亦會有很大的正面影響。」

她補充，現時第4區的樓價約只有第1區的四分之一，兩區之間有大橋連接，第4區儼如另一個小型核心商業區，而且第4區是城中增長最快的區域之一，有不少基建如河畔工程等正在進行，樓價急升指日可待；加上當地政府大力支持外商投資，如耗資百億美元興建隆城國際機場，持續推動胡志明市經濟發展，第4區這類發展迅速的地區將蘊藏龐大的投資價值。

海外專才料續流入 帶動租務需求

Ashton Hawks董事兼合伙人何國龍亦看好當地樓市潛力，「中美貿易戰白熱化使許多廠商決定遷移生產線至越南，他們不但看中越南廉價的勞動力及現代化的工廠，越南更可以藉着跨太平洋伙伴全面進展協定（CPTPP），免稅出口產品至歐盟市場，因此大大推動了外商直接投資越南及出口增長，同時外商直接投資的增加預計可刺激不同行業的發展及生產力。國際企業的進駐亦為越南引入大量外國專才，據匯豐銀行調查，在發展機會及生活質素的衡量下，最適合外國專才的國家中，越南排行第19名。由此可見，越南的海外業務人才將會愈來愈多，租賃市場的需求持續火熱，樓市繼續隨之上漲」。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

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