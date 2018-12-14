湯文亮﹕確認樓市下跌 更不能放寬逆周期措施

代理發展商最想減辣

有老友叫我撰文提醒政府遵守承諾，當確認樓市下跌就要放寬逆周期措施，我話沒有這個能耐，高官們是不會睇我的文章。不過，就算我寫，我反而會提醒政府，當確認樓市下跌就千祈唔好放寬逆周期措施，否則，有人因放寬逆周期措施而入市，而樓價又繼續下跌的話，他們就會怪罪政府。現在官員們反而可以話為了保障市民資產，確認樓市下跌而不放寬逆周期措施是不想市民做了大鱷點心。

現在是什麼人叫政府放寬逆周期措施？原來大多數是物業代理，他們話如果政府唔放寬，物業代理的收入會減少，這是為了他們的收入而叫政府放寬逆周期措施，基本上與確認樓市是否下跌沒有關係。另外亦有地產商叫政府放寬逆周期措施，否則的話，他們就不能以高價賣走新建樓宇，隨時有機會被迫繳交新樓空置稅，所以，他們要求政府放寬逆周期措施，不過不是因為確認樓市下跌，而是與他們的收入有關。

樓價跌至可負擔才應放寬

我認為當樓市下跌了一個相當大的幅度，令到有不少人可以負擔得起，而且他們亦蠢蠢欲動，甚至希望政府可以放寬逆周期措施，令到他們可以上車，政府到那時候才認真考慮，或者以急人之所需姿態來放寬逆周期措施，就會得到最佳效果，即使樓價繼續下跌，亦無人可以怪罪政府。所以，現在叫政府放寬逆周期措施不如慳番啖氣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]