譚新強﹕GDP的疑惑——名義、PPP、人均哪個最重要？

不過，一如快將「退休」的馬雲所說，就算貿易戰能夠停止，中美「互掐脖子」的緊張局面，仍將繼續20年。但好處是中國經歷每一次挑戰，定必變得更強大。說得好！

近日我再反思修昔底德陷阱的問題， 為何歷史上列強不斷重複多次墮進此陷阱？現今局勢，為何美國這麼害怕中國的崛起？再者，為何在近兩年這個時間點才開始擔憂，開始採取各樣針對性行動呢？

重複墮進修昔底德陷阱的最根本原因可以說是人類的天性。基因進化推動出來的天性，包括危機感、嫉妒、種族歧視、領土性和好戰等等。最原始動力就是求生和繁殖後代。古代社會物資短缺，包括食物、能源和女性，所以確有經常打仗的需要。

重複墮修昔底德陷阱是人類天性

可是，現代社會科技進步，連最困難的能源瓶頸都已逐漸打開。除戰亂地區如也門和偶爾的天災外，整體食物也不短缺，這些都是歷史性的天大喜訊，只是基因進化需時甚長，仍來不及追上來改變人類天性。女性在某些國家如中國是有短缺的，這是人為的悲劇，但較發達國家的生育率都一直在下跌，年輕人連結婚的意欲也愈來愈低。

說回到現今美中的局面，為何美國那麼擔憂中國的崛起呢？首先很多人當然會把責任賴到特朗普頭上。特朗普固然是一個橫蠻無理的人，但冰封三尺非一日之寒，他代表的西方民粹主義，在過去5年逐漸冒起，包括反移民、反全球一體化多種元素，背後就有不少反中國的情緒。 反過來，有些人又說無論是否特朗普當總統，中美衝突是避不了的，只是遲早問題。某一程度上，我贊同，但不同人當總統，風格上和用的手段都不同，出手的時間點也未必一樣。其實，中美關係的重要性也未必那麼高，但事情既然發生了，所謂覆水難收，我們也不天真，就算下屆美國總統是民主黨，中美問題也不會完全消失。但我仍然認為對中國來說，最好反而是特朗普能繼續做下去，最差是彭斯在中間上台，然後成功連任。如民主黨下屆當選，不確定性也很大。

特朗普連任 對中國最好

我也在想另一件事，就是哪些發展和數據是最觸動美國對中國的擔憂呢？是名義GDP，還是用PPP（Purchasing Power Parity，同等購買能力）來計算的GDP ？當然他們對中美差距仍極大的人均（per capita）GDP，一點興趣都沒有。但其實對中國來說，人均GDP才是最重要的。而如果美國完全不理這一點，也是非常危險的，可以導致嚴重衝突。

先列出一些數據來比較一下。美國今年的名義GDP約20萬億美元，人均GDP約6.25萬美元。中國名義GDP約12.6萬億美元，人均GDP應在9000美元邊緣。PPP人均GDP則可能高達1.6萬左右。乘以中國人口13.86億，總PPP GDP高達22.2萬億美元！

從以上數據就可以看到，美國名義GDP仍比中國大很多，中國GDP只達美國的六成左右。但如用PPP GDP來比，中國可能已超越美國！但當然如用名義人均GDP來看，中國人平均收入只有美國人的七分之一左右！所以到底中國的崛起，對美國構成多大的威脅，部分是一個觀點與角度的問題。

美先後打壓蘇聯日本崛起

中國流行一個說法，只要任何國家增長到約美國GDP的六成，就不管是盟友或者是敵人，都定必發動攻擊，全力打壓，直至對手徹底失敗，解除威脅才會收手。二戰後的兩個例子就是敵對的前蘇聯，和算盟友的日本。兩個國家，不約而同，在80年代，在不用範疇，對美國構成威脅，蘇聯在軍事和外交上，日本則主要在經濟、貿易和科技上。

美國對付蘇聯和日本的方法完全不同，結果也完全不一樣。今天重點不在這裏，所以只會作最簡單的解釋，抱歉。對付蘇聯的方法是冷戰，先把它孤立起來，採取所謂Containment（圍堵）政策，然後廹它進行非常昂貴和浪費，蘇聯根本負擔不起的軍備競賽，包括列根年代的《Star Wars》（星球大戰）太空軍備競賽。結果蘇聯基本上破產了，導致經濟崩潰，再加後來的內部政治鬥爭，最後整個國家解體了。

日本的情况很不同，結果也好很多。到底美國是否真的是「搞垮」日本經濟的黑手都有疑問。很多中國人相信日本被迫簽下《廣場協議》，導致日圓升值，是最重要禍根，所以就永不想讓人民幣升值。這是一個嚴重誤解，首先中國今天仍只是發展中國家，跟當年日本差很遠，中國的人均GDP連全球平均水平都未達到。再說一次，從來沒有一個發展中國家可以靠貶值來致富。隨着經濟健康發展，貨幣也必定逐步升值，才能成為消費大國。

上世紀80年代的日本，科技急速發展，產品的品質也得到全世界消費者認同。同時Sony、Toyota和松下電器等股票，如近年的FANG股票受到全球投資者追捧，推高終變成超級泡沫，然後爆破。當年美國確有企圖迫日本增加進口美國貨，但成效不大，日圓升值也極其量是催谷泡沫的原因之一。再者，泡沫爆破後，日圓仍不斷升值很多年。

最重要的一點當然是泡沫後的所謂「迷失」二十多年，經濟增長速度放緩，但對成熟再加嚴重老齡化的社會來說，是正常的。股市亦跌了很長時間，現在仍未回到高位，但近年表現不俗。人民人均GDP和生活質素，仍然是全亞洲最高和最佳的，平均壽命更是全球少數最長的。

結論毫不意外，意識形態還是重要的，盟國的下場還是遠勝敵國。那麼今次中美局勢又怎樣？情况當然完全不同，中國人口是美國的4.5倍，經濟遠比前蘇聯強，仍處發展中階段，比日本的增長空間大很多，但當然人口老齡化也同樣嚴重。所以美國很難真的遏止中國發展，最多只能製造點麻煩，稍為阻慢一下。美國也不承認在圍堵中國，進行冷戰。

特朗普雖然經常自吹自擂，說他成功阻止中國GDP在短期內追到美國，但美國肯定明白，若用PPP GDP，中國已經超越了。PPP的意義有多大？見仁見智。在各種大宗商品來說，中國早已是全球老大，尤其鋼鐵和銅，需求佔了全球一半，更重要的半導體，中國亦佔一半。石油需求是全球第二，僅次美國。但對消費者來說，我認為PPP意義不大。全球一體化，包括品牌全球化，雖有人反對，但仍是大趨勢。對，在中國，真的數十元人民幣可買到一雙本地皮鞋，但很多想消費升級的人仍嚮往買數千元一對的Gucci，或最少一對Bally（已落入中國人手中）。某程度上，PPP是用來「忽悠」低收入人士的招數，令他們感覺良好一些。

中美人均GDP的差距極大，如美國真的企圖阻礙中國在現今只9000美元的水平的發展，不止不會成功，簡直是不人道！中國人口比美國大那麼多，總GDP在未來某一天，可能8年後、10年後或稍遲一點超越美國，是合理和應該的。反過來，如果中國真的追不到，肯定是出了極大經濟問題，例如人口老化加劇，但生產力又完全無法提升，結果富不起來，或者出現其他更嚴重的社會問題。但萬一此情况不幸出現，美國不要幸災樂禍，中國經濟出大問題，也肯定會拖垮美國和全球經濟，擔保無一倖免。

中國人口龐大 總GDP理應超越美國

我勸喻美國應放心，全球領導地位仍然安穩最少20年。除人均GDP差距極大，其他多方面，包括軍備、科技、教育、傳媒和流行文化，商業和金融等，中國雖然在不斷提升，但距離仍頗遠。

美國軍費開支每年7500億美元，是中國的4倍，當然中國善長asymmetrical（不對稱）戰略和武器系統，以小博大，很划算，但防守有餘，進攻能力仍差很遠。估計中國的核武數量也只是美國的十分之一，但已非常足夠。科技方面，最底層的半導體，我已經寫過很多，整體距離10年以上，跑不了，如果美國嚴控semi cap機器出口，更麻煩一點。但希望Moore's Law（摩爾定律）的衰落，和Quantum Computing的發展，是中國追上來的一個契機。在各大全球大學排名榜，頭20名大部分仍是美國為主，再加幾所英國和歐洲的名校。中國的大學也在迅速進步，早前《經濟學人》撰文，認為清華大學有機會在未來成為全球最佳大學，但只限於理科。近年很多學者引用的數學和計算機研究論文，都是來自大陸和香港的大學，值得驕傲。但其實文科也是重要的，美國很厲害的一面，正是來自傳媒和流行文化的軟實力，荷里活的影響力，無遠弗屆。

美國企業的盈利能力是最厲害的，在MSCI指數中佔了48%，中國企業才佔4%，你說多久才能追到？美元的儲備貨幣地位更是牢不可破，佔了全球的60%以上，貿易結算也佔約40%。人民幣兩樣的佔比剛開始上升，但仍不夠2%。

如特朗普真的那麼有遠見，懂得害怕20年後中國對美國的所謂「威脅」（其實更應該是共贏的和平發展），他倒不如學懂擔心和關注，來得更快，正威脅中美以至全地球的生態環境，和未來人類生死存亡問題的氣候變化危機！

（中環資產持有Amazon及Netflix的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]