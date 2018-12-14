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周顯 投資二三事

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周顯﹕做老闆先學好估值

【明報專訊】學股票，最難的是什麼？我會說是股票/公司的估值。

我曾經說過，炒股票要贏錢，絕大部分時間都不用看公司估值，很多時股價低於/高於其價值；要贏錢，更重要的是看momentum，以及其他種種因素。炒細價股的簡單之處，也就是完全不用看估值：因為全部是零，甚至是負數。

搞不好估值 隨時中伏

所以，我只是說，估值最難，並非最有用。不過，如果你是搞財技，是老闆，或者是做大型IPO等等，就非要學好估值不可。話說「醫生」大敗的根源，是在於炒德普科技（3823）輸了以十億計的錢，為甚麼會有這個錯誤？正是因為他炒慣細價股，想升呢做institution，卻搞不好估值，因而中伏，成為了崩潰的第一步。

那天同friend講到中國報復加拿大拘捕孟晚舟，拉了加拿大前外交官。不少人懷疑這拉這前外交官沒有罪名和證據，查實根據中國法律，這些前外交人員10個有11個都犯了間諜罪，以為沒憑沒據就拉人的，真的是太天真了。

不過，為了公道起見，我也必須講明，中國去美國的，別說是前任或現任外交官，就算是學生、研究員、商人，也有七八九成是犯了美國的間諜罪，只要肯拉，要多少有多少，由於中國人在美加的比美加人在中國的多得多，所以大家只要鬥抓人，中國也是會吃虧的……不過中國的人多，也許更能承受痛苦。

最後說說孟晚舟的護照問題，我當然同意，中國有很多特務都有很多本護照；不過，孟晚舟的目標這麼大，就算拿100本護照，也掩飾不了身分。所以，我同意孟晚舟也許有很多不可告人的貓膩，但護照應不屬其中。

[周顯 投資二三事]

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