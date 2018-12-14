IT人違父命接班 曾廠內留宿3年

雖然是少東，但羅孟慶的接班，並沒有外人想像中那麼舒適。他接班初期，公司仍是全人手生產及用柴火。

為了盡快熟悉所有環節，最初3年，他不惜在廠內留宿，由揸車送豆腐開始，到學習製造豆腐和豆卜，每個流程都要清楚了解。當然，後來其改革漸漸做出成績，得到父親認同。當他的父親年前去世時，公司已經成功轉型。

現時，羅孟慶的妹妹亦有在公司內工作。

基層學起 送貨學製豆腐

羅孟慶表示，公司現時仍然保留傳統的人手製作散裝豆腐和豆腐花，供應給街市客戶。不過，與機器製作的包裝豆腐和豆腐花業務相比，散裝業務的比重已變得很低，兩者大約是9比1，這亦印證了他十餘年前的預測。

加國輸入非基因改造黃豆

至於原材料，公司一向從加拿大輸入非基因改造黃豆，以及從中國東北輸入有機黃豆。

不過，為了進一步打造品牌，最近決定首度從日本北海道輸入黃豆，來試造新系列豆漿。由於北海道黃豆價錢是加拿大及東北黃豆的幾倍，公司亦要將這些新款豆漿的售價提高約一倍，每樽差不多要賣30元。暫時計劃，只在工展會的攤位限量推出，測試一下水溫。

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