傳統豆品廠大改革 攻年輕人市場 開設專門店 創新豆製食品飲品

新佛香食品董事總經理羅孟慶表示，公司由他的父親於1958年創辦，最初稱為「佛香齋」，是很傳統的豆腐工場，只生產散裝豆腐、豆腐花和豆卜，供應給街市攤販。1986年，公司搬遷至元朗錦田公路橫台山羅屋村的2萬方呎工廠，才改稱為「新佛香」。到了1996年，見父親健康不如以往，但又不捨得一手創立的豆品生意，羅孟慶毅然辭去原來的IT工作，接手經營公司。

羅孟慶接班初期，公司仍是全人手生產，甚至用柴火，他只能逐小改革。2003年，為了避免生意息微，他決定在散裝豆腐和豆卜之外，生產樽裝豆漿。這一招擴大產品種類，並將銷售點延伸至餐飲食肆，不再局限於傳統街市。不過，當時公司生產的樽裝豆漿沒有品牌，消費者還未認識該公司。

拓產品種類款式 擴大銷售點

其後，羅孟慶透過朋友介紹，專程到日本的豆品廠考察，學習現代化生產方法，將日本機器化生產豆漿的方法帶回香港。2006年，新佛香投資近1000萬元的全自動化樽裝豆漿生產線投產，由製作至包裝過程都全部改為機器化。煮好的豆漿會經過封閉的管道運送，確保達至無菌狀態，再用機器將空樽排好，自動入樽、擰蓋和沖洗樽身。

同時，羅認為，散裝豆腐有銷售渠道狹窄、儲存時間短等問題，於是發展包裝豆腐業務。2007年成立自家品牌「壹品」，其樽裝豆漿在超市等零售商上架；包裝豆腐藉着豆漿的協同效應，漸打入連鎖店。2015年，公司以「自家味道，本土製造」的口號推電視廣告。2016年，再以兩名小朋友為主角，拍攝3齣網上宣傳短片，包括《壹品自製豆花好，小朋友都整到！》。

拍廣告贊助劇集 增知名度

2017年，無綫電視拍攝以豆品廠為背景的電視劇《燦爛的外母》，由薛家燕、黎諾懿及湯洛雯等主演，提出借用其廠房取景。本來無綫未要求落廣告，但羅孟慶與公關公司研究後，乘勢提出以壹品的品牌冠名贊助。劇集播出後，除出現壹品的廣告之外，部分演出的藝人也會在訪問中談及豆品廠，甚至在廠房拍照，令壹品的知名度大增。

同時，該公司在其facebook專頁推出「壹品陪你煲劇」有獎遊戲，成本只是1000元，吸引逾700人參與。現時，壹品產品已有50多款，全港有超過2000個銷售點，facebook專頁粉絲近8000人。羅孟慶表示，公司去年營業額較1996年他剛接手時已經增長20倍；至於員工亦由不足20人，增至現時約100人。

近年，他一直在努力研究擴闊豆製品的種類，希望扭轉部分年輕人對豆製品的固有老土形象，曾多次參加食品展測試消費者是否受落，徵詢年輕人的意見等。公司試製過的產品就包括豆腐花沙冰、豆漿味雪糕，以及星形和心形的豆卜。

參加食品展測試消費者反應

今年8月底，新佛香在藍田啟田市場的啟田美食街內開設了「豆腐時代」專門店，每日由早上7時營業至凌晨2時。小食店主打多種特色豆製品，包括多種不同口味的豆漿、豆腐、豆腐花、豆腐花沙冰等。羅孟慶表示，以往曾經向多家小食店客戶建議，推出豆腐沙冰等新產品，但始終未能成事。因此，公司決定自行投資開店。

以豆腐花為例，除原味、紅豆、芝麻之外，亦可以加上椰汁、薑汁、紫米露、芒果、芋圓等，還有10月底才推出的玫瑰豆腐花、蜜瓜豆腐花、紫薯豆腐花。至於價錢，可算是親民，最基本的原味豆腐花只售6元（熱）或8元（凍）；之後每加一種配料，再加4至6元。據店員表示，暫時以售價16元的椰汁芋圓豆腐花最受歡迎。

飲品方面，除原味豆漿，也可添加紅豆、綠豆、朱古力的豆漿，也有抹茶、玫瑰、蜜瓜、紫薯等豆腐花沙冰。食品有芝心琵琶豆腐，創作靈感來自薄餅店的芝心批；另有一口椒鹽豆腐、滷水豆腐、煎魚釀豆腐、客家釀豆腐。稍後將推兩項新食品，其中一口黃金豆腐是將豆腐先浸入由鹹蛋黃和牛油製成的蛋漿，令炸出來的豆腐皮充滿鹹蛋黃的香味。另外一款為普寧炸豆腐，吃時蘸上韭菜鹽水，風味獨特。

現時豆腐時代已經開設了兩間門市，分別是啟田店及數周前開業的竹園店。羅孟慶表示，若市場反應平平，豆腐時代可能只開設三數間門市；但若然市場受落，將會大量開店，「開到飽和為止」。

專門店主打多種特色豆製品

他強調，不會走特許經營路線，所有豆腐時代的分店都會自行經營。據悉，開業約3個半月的啟田店已接近收支平衡，竹園店因開業時間較短，仍在投資期。

記者實地觀察過啟田店，雖然未見顧客大排長龍，但算是細水長流。雖然是不設堂食的外賣店，但在最繁忙時段，也要6人同時工作，可見生意不俗。由於創辦時間尚短，暫難預測豆腐時代的成績。不過，單是之前的改革成績，已令羅孟慶今年在城市青年商會主辦的「創意創業大賞」中獲獎。

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