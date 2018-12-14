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劉思明﹕高追陷進退兩難 寧候調整吸納

【明報專訊】內房股升勢欲罷不能，基建股挑戰高位，連帶低迷的水泥、鋼鐵等建材亦有追捧，惟現水平高追或追落後皆缺乏防守性，寧待強勢股調整吸納。

可望突破月初高位27260點

恒指高開231點後反覆向上，早市最多升395點、高見26,581點回順，惟於26,400點已有支持，收市報26,524點，升337點或1.29%；國指相若，升1.34%。大市成交回升至793億元，仍低於60天平均一成多。

恒指先後收復10天線、20天線及50天線，並高企於26,500點收市，走勢有改善，倘若可以守穩，可有望再下一城挑戰甚至突破月初高位27,260點，否則或回試26,000點整固位。

據《明報》港股數據庫，升跌比率86比14，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為70比30，大市連續3日升多跌少，為10月底以來第五次，也是近1個半來未嘗有超過3日升多跌少，短線或有調整，屆時將考驗大市承接力。

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有超過一半升逾1.4%跑贏恒指國指；內房、建築及材料、工業製品、金屬及礦石升約3%至4%表現最強。

內房股走勢凌亂，代表內房股的恒生內地地產指數，昨天升穿月初高位，創出3個月高位，下一步將挑戰下半年高位。

潤地可待回落至30元吸納

之前先後提到的中海外（0688）、潤地（1109）、萬科（2202）、龍湖（0960）、世房（0813）皆保持強勢，惟前三者近兩個月累升逾兩成，後兩者更累升逾三成，現水平才開始追入，隨時陷入進退兩難局面。此外，即將召開的中央經濟工作會議，將為明年經濟工作方向定調，如對樓市政策有不利消息傳出，將觸發回吐。潤地11月以來的兩次調整幅度都小於一成，以昨天高位32元，可待其回落至附近30元吸納，並以低收29元止蝕。

建築及材料股中線弱勢未改

建築及材料做好，除了基建股，水泥股低位大幅反彈，但普遍未能升破50天線，中線弱勢未改。燃氣股中燃氣（0384）亦比預期更強，昨再創3個多月新高，逼近30元，比內房股更難以入手；相比下，北京控股（0392）調整守住44元支持，低收該水平或50天線約43.7元止蝕，短線上望月初高位更具值博率。

[劉思明 數據尋寶]

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