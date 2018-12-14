張兆聰﹕放水利內房併購 首選三大國企

美股周三急升後漲幅收窄，但昨日亞洲股市升勢頗強，尤其是中港股市近期持續跑贏美股，未有受到美股高位回順影響。要留意，恒指在26,400點至26,600點是熊證重貨區，有相當於2400張期指的淡倉，但昨日殺淡倉過後升勢仍能維持，反映市况是由真實買盤推動。不過整體來看，在正式突破27,200點並企穩前，仍只能假設是上落市格局。

「支持」字眼代表中央態度積極

中央經濟工作會議快將舉行，市場估計都是走老路，減息降準開閘放水、加大基建投資、放鬆樓市調控。內房、水泥、鋼鐵、基建、內銀等都表現強勢。發改委近日印發《關於支持優質企業直接融資進一步增強企業債券服務實體經濟能力的通知》，稱可根據實際情况適時調整優質企業經營財務指標參考標準。資產總額大於1500億元（人民幣．下同）、年收入大於300億元、負債率不超過85%、3A評級的房地產企業，屬於獲支持的優質企業範圍，支持其發行企業債券。

雖然發改委澄清，指有關發債只能用於棚改和保障房項目，但資金到手後還如何能分辨用途？就算中央全程監察，房企成功發債，也能將原本用於棚改和保障房的資金，轉投商品房項目。因此，發改委昨澄清後，內房升勢並沒受到影響，市場反而認為當局既要調整政策，但又不能高調宣布以免炒樓熱潮再現，此舉便是最佳佐證。

本欄在11月中推介萬科（2202）時已指政策有鬆綁跡象，並指政策暗地裏調整，往往是內房的最佳入市時機，結果一個月後，融資鬆綁也成為正式政策。要留意，字眼是支持發行債券而非允許，含有積極、鼓勵的意思，是非常重大的立場轉向。

此外，1500億元資產和年收入300億元這個門檻不低，並非所有上市內房股能達標，政策明顯是要上大壓小，其至可說房地產的供給側改革。可以預計，現時水深火熱的中小型房企會愈來愈困難，反而大型房企本就融資渠道多，財力較強，現在還支持其發債，絕對是錦上添花，今後將有大量低價併購機會。

中型股世茂融創爆發力更強

當然，過去一個月內房股升幅驚人，如果由10月低位起計，升幅已達到30%以上，多數已收復10月股災的所有失地。只是局面也已大不同，低位時估值是破產價，現在中央開閘放水，調控放寬肯定陸續有來，內房股有頗大機會由反彈轉變為持續升勢。

筆者維持11月中的看法，三大國企仍是首選，即萬科、中國海外（0688）和華潤置地（1109），但中型股如世茂（0813）、融創（1918）等的爆發力會更強。惟要留意，近日內房升勢相當急，肯定是有春江鴨提前入市，未入市者宜候調整入吸納。

[張兆聰 還看今朝]