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經濟
2018年12月14日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
凱滙488伙即日沽清 9個月最勁 套現逾57億 即晚加推280伙加價2%
天鑄天池屋1.74億沽 實呎6.5萬雙破頂
都會駅本月開齋 4房做價雙破頂
北角匯首階段近7萬呎 呎租高見300元
鍾楚義女兒首置8900萬入市May Tower
貿戰現轉機 恒指續升勢 官媒稱僅棚改等放鬆發債 內房升幅收窄
本地註冊基金免利得稅將提立會二讀
商務部未證實購美大豆 人幣回吐全日升幅
藥明康德首日曾穿底 復星旅文暗盤守招股價
潤利海事再申上市 上半年純利跌五成
第四季港出口指數微跌0.6點 仍處悲觀水平
逾4.5萬人認購銀債 最多獲分配8手
聯交所轟國企前主席不合作 涉公告遺漏重要資訊 聯絡多月無回覆
信行光行齊抽水 涉750億元優先股
易綱：降準MLF可保經濟穩定
恒安一日兩公告 駁斥沽空機構
恒大地產年內回A無望
銀行學會：科技網絡安全人才現「大缺口」
花旗：六成受訪者看淡樓價 近3季最多
《都市》傳再賣盤 日資港發展商洽 消息指作價5億 大股東：不便透露詳情
安永：45%未用電子報稅
歐央行重申月底結束QE 明秋前不加息 市場憂經濟轉差乏支持 歐元跌
高通要求美貿委會 禁部分iPhone銷售
產油國達減產協議 IEA：明年次季供不應求
張兆聰﹕放水利內房併購 首選三大國企
盧駿匡﹕聖誕節前完成調整 機會不大
嚴啓明﹕近年聖誕節廣告精選
張宗永﹕悼陳明銶教授
技術取勝﹕潤啤整固後挑戰32.5元
MoneySmart調查：買唔起樓 港人外遊食好嘢
安永合伙人接掌會計師公會
劉思明﹕高追陷進退兩難 寧候調整吸納
周顯﹕做老闆先學好估值
譚新強﹕GDP的疑惑——名義、PPP、人均哪個最重要？
湯文亮﹕確認樓市下跌 更不能放寬逆周期措施
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺
傳統豆品廠大改革 攻年輕人市場 開設專門店 創新豆製食品飲品
IT人違父命接班 曾廠內留宿3年
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技術取勝﹕潤啤整固後挑戰32.5元
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【明報專訊】中國水務8.5元之上爭持（圖）
呷哺呷哺待突破12元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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