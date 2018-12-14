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張宗永﹕悼陳明銶教授

【明報專訊】上周日參加了陳明銶教授（1949至2018年）在香港大學的追思會。我和陳教授談不上相熟，只是結緣於兩件不相關的事。

我一直心儀「失敗英雄」（failed hero），加上對晚清民國史感興趣，因此看了不少有關陳炯明（1878至1933年）生平的書；陳炯明是一個被國民黨指其叛黨亂國、共產黨斥其為封建反動的清廉廣東軍閥，他借兵借錢予孫中山，後來卻和國民黨決裂。陳教授早期研究香港和民初大陸關係，多年前，我讀了陳教授和饒美蛟教授主編的《嶺南近代史論：廣東與粵港關係1900-1938》（商務．2010），印象頗深。

很多年之後，通過文灼非兄的介紹，認識了陳教授，那時女兒家予正在申請美國大學，陳教授很熱心地要替家予作升學顧問。雖然最終因為家予的學校在東岸，時差和距離的原因而沒有成事。倒是2016年的暑假，家予報讀了一個在史丹福大學有關醫療科技的暑期班，因為未成年需要監護人登記入住酒店，麻煩了陳教授一次。後來教授還破費設宴招待家予。

曾籲中國正視香港民生政治困境

追思會上很多人都追憶和陳教授的交往，這些都跟我對陳教授的點滴印象不謀而合。我記得那次安排家予赴史丹福大學上學，陳教授非常上心，老是在追問家予想報讀什麼課程，擔心家予受騙。教授事母至孝，接送也因為教授每天都要陪陳伯母吃晚飯要特別安排。由於教授不大看電郵，所以溝通上出現了些小問題，後來我們終於電話接上了。陳教授非常緊張，在電話上談了近一小時，有點把家予也嚇怕了，教授之古道熱腸可見一斑。

今年10月29日當地時間凌晨，陳教授因心臟病發於三藩市國泰航空公司的貴賓室猝逝，享年六十九，不算高壽。教授一生交遊廣闊，整個政治光譜上都有朋友。我和陳教授相交不深，一直沒有留意他的政治理念，直到參加他的追思會之後，才知道他和泛民的關係。中文維基百科說：「陳教授追求一個自由民主法治的強大中國，反對台獨和港獨，堅持中國本位，卻不是狹義的『中國中心』，他呼籲中國當局正視香港內部的民生和政治困境」。

多謝以非哥為首的追思會，編了一本內容豐富的《陳明銶教授追思錄》。個人一生功過，縱使是英雄豪傑，在宇宙中只能算是白駒過隙，蓋棺之後，別人怎樣看，其實是頗有趣的事？我讀《經濟學人》雜誌很多年，最喜歡看書末的訃聞（obituary），文章記錄一些剛剛過世而有紀念價值的人物，這些人物不一定是名聞寰宇的角色，但作者的妙筆往往寫出主角在世少為人知的一面，平實中見真趣。

[張宗永 翼之聯想]

相關字詞﹕饒美蛟教授 文灼非 《嶺南近代史論：廣東與粵港關係1900-1938》 陳明銶教授

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