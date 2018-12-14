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嚴啓明﹕近年聖誕節廣告精選

【明報專訊】還有10天就是聖誕節。在此選了筆者認為近年來最具創意、最有意義的聖誕節廣告和大家分享，預祝各位讀者聖誕節快樂！

德國超市聖誕頌

情景就像一場發生在超市的快閃奏樂團，代替樂隊與樂器的，是超市職員，他們坐在出口櫃台旁邊，把物品掃過身旁的條碼閱讀器，此時過機的「咇聲」此起彼落，各櫃位的咇聲合奏成Jingle Bells樂曲。初為緩緩的單音，節拍漸漸加快，還增添了節拍，旁邊的顧客們也由錯愕轉為投入，然後拍和。櫃台燈光亦以紅綠顏色閃爍配襯，盡顯聖誕氣氛。據說整段廣告動用百多位演員及13支鏡頭拍攝，像記錄現場表演的實况片一樣。

平安夜停戰顯現人性光輝

1914年12月，世界第一次大戰已爆發了5個月，其間死傷逾百萬人，101位英國婦女聯名寫信，呼籲各交戰國在聖誕節期間停火。此超市廣告不涉商品買賣，只是紀念這件英、德兩軍在百年前平安夜停火的事件，顯現人性光輝。筆者選之為最有意義的聖誕廣告。

一戰期間德軍與英軍交戰，彼此在前線挖了戰壕，距離很近，平安夜那天德軍戰壕傳來平安夜的歌聲，並有一位英軍從壕中舉起雙手走出來，初時德軍如臨大敵，但知道來意後兩軍都走了出來，互相握手並進行球賽。最後遠處傳來炮火聲，他們不捨地回到自己陣地，但仍互相祝賀聖誕節快樂及交換了禮物。

兒童寫的聖誕節願望

其實這廣告比較像一段真實紀錄片。西班牙宜家家具邀請了來自不同家庭的10位小朋友到該公司，先請他們撰寫一封「給東方三博士」的信，告訴對方他/她希望今年得到什麼聖誕節禮物；然後請他們再寫另一封給爸爸媽媽，也提出聖誕節禮物的要求；最後問小朋友們如兩封信中只能選一封寄出，他們會選哪封？結果他們都選給父母親的信，要求的禮物包括：你們多陪伴、和我遊戲、一同做實驗，多回家晚飯……片中父母、子女真情流露，最後是字幕：唯有家庭值得我們傾盡全力！

全球財智幕僚香港董事及分組主席

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[嚴啟明 時時度好橋]

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