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盧駿匡﹕聖誕節前完成調整 機會不大

【明報專訊】步入12月中旬，部分基金經理已開始放長假，加上炒作難度不低，令散戶入市意欲大減，本周大市成交金額曾低見不足700億元。現時市場由於是政治因素主導，每個消息都可引致大幅波動，單日上落五六百點屬常態，因此現時入市必須做好風險管理。即使看對市，其間大幅波動亦會有機會令信心動搖。最重要是嚴控注碼，切忌以賭博心態一注獨贏。

另一點是嚴守紀律，不要以心存僥倖的態度操盤，若看錯市便須止蝕離場。要在市場中成為贏家，並非完全靠分析，心態亦十分重要。在熊市中不少行業前景都佈滿陰霾，在不明朗因素下炒股自然難度高。加上現時中美貿易戰仍未解決，不論看好或看淡都隨時有機會踩中地雷，因此風險管理可視為重中之重。

近半年調整幅度大過反彈

說回恒指，由10月開始節奏開始轉慢及波幅擴大，換言之市况亦會較「chok」。在9月26日至10月30日的調整過程中回落幅度達3491點，時間上是23日。反彈浪是10月30日至12月4日，共26日，由24,540點升至27,260點，波幅是2720點（見圖）。

假如後市重複10月至11月走勢，料今次調整不少於20日，而今個調整浪頂部是12月4日，即是在聖誕節假前完成調整機會不大。參考過去半年走勢，調整幅度普遍大於反彈，因此10月低位或會失守。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC 分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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