高通要求美貿委會 禁部分iPhone銷售

英特爾或要退出高端晶片市場

USITC一名法官早前認為，iPhone侵犯高通一項專利，但不會禁止iPhone在美國銷售，以免違背美國的公眾利益。USITC將研究蘋果侵犯高通電池節能技術專利的調查結果，似乎正尋求在iPhone進口問題上達成妥協，以保護美國在5G領域的主導地位。英特爾曾聲稱，若美國禁止iPhone進口，將退出高端晶片市場。多款iPhone使用英特爾晶片，而蘋果是英特爾高端基帶晶片的唯一客戶。

此外，內地蘋果門店繼續銷售受禁令影響的iPhone 7、8。內地《第一財經》披露，蘋果3家內地子公司拒絕簽收法院裁定書，導致裁定書退回，目前高通已向中國法院提交強制執行禁售申請。高通委託的訴訟代理人表示，裁定書通過法院的專遞郵件方式送達，對方已於本月7號收到，但蘋果其中3家內地子公司拒簽裁定書，且沒有停售侵權產品。福州法院昨已再次送出裁定書。蘋果則表示，目前銷售的iPhone已預裝最新的iOS 12系統，沒有涉及舊系統的高通專利。

蘋果拒簽收內地法院裁定書

美國總統特朗普早前威脅，將向中國組裝並輸往美國的電子產品加徵關稅，令在中國組裝的蘋果產品可能受到影響。彭博引述消息人士稱，若美國向中國製電子產品加徵10%關稅，iPhone組裝商的生產線仍會留在中國，但若關稅增至25%將撤出中國。加拿大皇家銀行（RBC）的分析認為，若蘋果承擔所有進口美國產品的關稅成本，10％的關稅可能導致蘋果每股盈利微跌1美元。若蘋果產品被徵25％關稅，蘋果每股盈利可跌2.5美元。蘋果2019年每股盈利預測為13.32美元。

此外，蘋果昨表示，將斥10億美元在得州首府奧斯汀北部建新園區，毗鄰當地現有園區。新園區初期可容納5000員工，最終可供1.5萬員工進駐。蘋果未來3年又準備在西雅圖、聖迭戈、加州Culver City興建分部，並擴展匹茲堡、紐約等地的業務。蘋果另將在在未來5年投資100億美元於新的數據中心，目標是在美國創造2萬職位。

（綜合報道）

[國際金融]