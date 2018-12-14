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歐央行重申月底結束QE 明秋前不加息 市場憂經濟轉差乏支持 歐元跌

【明報專訊】歐洲央行昨公布議息聲明，利率一如預期按兵不動，並再次確認12月底結束量寬（QE）。如有需要，將對到期債券再投資，並將再投資持續到首次加息後，且會持續足夠長的時間，使貨幣政策維持寬鬆。會議沒有討論加息的具體時點，但議息聲明重申，至少直至明年夏天結束，利率仍將維持不變。歐央行聲明被指偏鴿，市場人士則關注其下調了經濟及通脹預測，且未能確定一旦經濟轉差，歐央行能否為經濟提供足夠的支持；歐元兌美元微跌。

貿戰好轉刺激 道指早段升200點

此外，中美貿易談判形勢好轉繼續刺激早段美股表現。道指早段升200點，Caterpillar領漲。科技股及公用事業股向上，標普500指數及納指早段微升。通用電氣（GE）早段升逾11%，或創一個月來最大單日升幅。該公司宣布成立新的物聯網軟件公司，又被摩根士丹利將股票評級由「減持」上調至「中性」，刺激股價向上。

德拉吉：債券到期 資金再投資

歐央行行長德拉吉稱，債券到期後回籠的資金，歐央行將用於在償還本金的同一司法管轄區內再投資。他說，關於再投資的決定，獲央行官員一致首肯，但沒有討論實施的具體時間表。分析認為，央行在今次議息聲明，強化了對再投資的前瞻指引。

德拉吉形容，圍繞歐元區增長前景的風險仍大致平衡，但由於地緣政治因素、貿易保護主義、新興市場脆弱等不確定因素持續，令目前風險處於平衡的局面開始下滑。這判斷也反映於歐央行下調歐元區的經濟增長預測。

歐洲央行預計，今明兩年的GDP增長分別為1.9%及1.7%，較9月的預期各下調0.1個百分點。2020年GDP增長預期維持在1.7%，並預計2021年的增長放慢至1.5%。

歐央行下調今明兩年GDP預測

央行將2018年通脹增長預測，上調0.1個百分點至1.8%。但下調明年通脹增長預測至1.6%。德拉吉稱，近期經濟數據遜於預期，反映外部需求轉弱，預期未來數月通脹將會回落，並在中期上升，繼續趨向央行的接近2%目標。只要為通脹所需，將維持利率在當前水平不變。

德拉吉說，為維持通脹仍需刺激措施，央行已準備好在必要時調整政策工具。他表示，QE是歐洲央行常規政策工具箱的一個長期性選項，如有需要將重新使用QE。不過他認為，毋須討重新實施淨買債，因為央行對前景的預期有信心，但當局的態度將更為審慎。

（綜合報道）

[國際金融]

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