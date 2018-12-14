《都市》傳再賣盤 日資港發展商洽 消息指作價5億 大股東：不便透露詳情

明報記者 李哲毅、陳偉燊

近年《都市日報》多番易手，對於市場再次傳出賣盤，去年才入主的主席蕭作利回覆本報稱「不時有人斟，因為保密不能講太多，有日本傳媒機構，同一些partner（伙伴），希望搞好啲」。

現主席蕭作利去年入主

《都市日報》為本港首份免費報章，由瑞典傳媒集團Kinnevik於1995年創辦，發行超過10個版本，遍佈全球，包括美國、加拿大、智利、捷克及韓國等，而香港《都市日報》則於2002年4月15日創刊。

徐緣：有穩定讀者群 吸引發展商

行銷專家徐緣（徐俊文）認為， 免費報章及發展商存在一定協同效應，尤其是海外地產發展商。

他解釋，香港樓價高昂，不乏香港人將目光轉投至外國樓市，而外地發展商一向冀尋找穩定宣傳渠道，增加海外樓盤曝光率，帶動整個項目銷情，加上投資本港報章間接增加買家信心。

他又稱，本地發展商若在本港有商場項目，亦可將時裝、飲食及消閒品牌內容帶入報章，以收宣傳之效。他補充，整個免費報章市場印發量有回落趨勢，但仍有穩定讀者群，對發展商具有吸引力。

曾傳黃浩擬回購《都市》

事實上，商人黃浩繼去年7月以4億出售《都市日報》後，隨即出價5億元收購壹傳媒（0282）旗下香港《壹週刊》，惟交易一拖再拖，壹傳媒今年2月指黃浩未能夠成功將交易款項匯至指定戶口，交易最終告吹，雙方甚至對簿公堂。

今年2月有報道指，黃浩「將宣布計劃以作價5億元回購《都市新聞多媒體》」，並已斥資1億元收購兩成股份，其後再有優先購買權可再購入另外25%股權，但至今黃浩未有再談增持事宜。