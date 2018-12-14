恒安一日兩公告 駁斥沽空機構

恒安復牌跌3.7%

博力達思昨午發出第二份狙擊報告，指恒安一如預期發澄清公告並否認所有指控，但他們會維持沽空恒安，因恒安自2005年以來已偽造110億元（人民幣．下同）的淨收入，並以虛假現金形式列於資產負債表上。鑑於恒安負債纍纍，認為其股票價值最終接近於零。

博力達思表示，恒安回應其沽空報告的理據薄弱，未有解釋為何恒安中國與恒安報告的衛生巾經營利潤率存差異，無法解釋為何副財務總監李偉梁有關其衛生巾營業利潤率的評論等。

博力達思：無解釋利潤率差異

恒安亦無捱打，昨午再發「自願公告」反擊，認為博力達思在進一步報告中的「反駁」，與首份類似，是錯誤、未經證實、毫無根據和惡意的，否認兩份報告內之所有指控，並表示保留對博力達思採取法律行動之權利。恒安管理層則增持維穩，主席施文博昨於公開市場以平均每股54.981元增持442.28萬股恒安股份，許連捷同日亦於公開市場以平均每股54.851元購入200萬股。