易綱：降準MLF可保經濟穩定

易綱又表示，近日民企融資困難的問題更為明顯，人行會以「三支箭」化解當中的問題。過去民企融資的主要渠道包括信貸、債券及股票，當中民營企業的貸款今年只增長5%，而債券及股票的融資就有所減少，故人行希望制定「三支箭」，解決問題。

他解釋，人行首先會增加民營企業的信貸，包括增加再貸款和再貼現，調整宏觀評估的參數，支持商業銀行對小型企業投放更多貸款。其次，人行會針對目前不容易發行的民營企業債券，建立民企債券融資支持工具​​，等同民營企業發債劵的保險，幫助民企發債。最後，人行會研究設立民企股權融資的支持工具，紓緩股權抵押的風險，以穩定及促進民營企業的股權融資。

過去20年貨幣政策可保穩定

易綱認為，自從出現《中國人民銀行法》後，過去20多年中國的貨幣政策，基本上可保持貨幣穩定。而改革開放40年以來，只有幾年的通脹比較高，其他大部分年份的通脹都是比較低。