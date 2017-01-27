信行光行齊抽水 涉750億元優先股

融資400億 信行：提高資本充足率

截至9月底，信行一級資本充足率和資本充足率為9.46%和12.23%，按季分別下跌0.14和上升0.47和個百分點，據監管規定今年年底兩項指標需達8.5%和10.5%。信行指，該行正處於發展創新和戰略轉型關鍵時期，各項業務的持續發展需要以不斷增強資本實力為支撐。另外為支持實體經濟轉型升級，中國商業銀行需要維持穩定合理增長的信貸投放規模，而風險加權資產的持續增長，將使商業銀行面臨持續的資本壓力。

信行是次發行4億股優先股，每股面額為100元，以票面值平價發行。優先股為非公開發行，發行對象為符合法規的合格投資者，將採取詢價方式，與保薦人協商確定發行對象。當銀行核心一級資本充足率降至5.125%或以下，以及銀保監認定若不進行轉股或減記，或相關部門認定若不進行公共注資支持，銀行將無法生存時，優先股將以每股5.68元強行轉換為A股普通股，使核心一級資本充足率恢復到5.125%以上。優先股發行尚需經股東大會通過，以及需獲得銀保監和中證監核准。

光行發行不逾3.5億股 涉350億

另外，光大銀行（6818）昨日亦發出公告，指銀監會近日已同意該行在境內發行不超過3.5億股優先股，集資金額不超過350億元人民幣，計入其他一級資本。該行將依照相關規定，向相關監管機構辦理優先股發行的其他申請手續。光行第三季一級資本充足率為9.84%，按季上升0.02個百分點。