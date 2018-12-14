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聯交所轟國企前主席不合作 涉公告遺漏重要資訊 聯絡多月無回覆

【明報專訊】國企昆明機床（0300）繼被中證監踢爆財務造假及陷退市危機後，早前亦被港證監指令停牌。聯交所上市委員會昨日公開譴責公司，並指前任主席兼董事王興調查期間不合作，違反《上市規則》及或《董事承諾》，再度露暴本港監管機構在處理內地企業執法時的困難問題。明報記者 方楚茵

據上市委員會指，昆明機床在2015年11月11日公布、有關其主要股東瀋陽機床已與西藏紫光訂立股權轉讓協議的公告涉及誤導，公司亦未能確保所載資訊是準確完備，違反了《上市規則》。

事件起源於2015年10月9日昆明機床公布，瀋陽機床正物色合適對象出售所持約25.08%昆明機床股權，至11月11日，昆明機床再發公告，指瀋陽機床已訂立協議將股權轉讓予西藏紫光，並載有股權轉讓的生效條件，包括須取得國資委的批准，但未有提及完成轉讓的期限，涉及遺漏重要資訊。

昆明機床王興失聯

上市委員會更重點批評昆明機床前主席王興，在調查期間並不合作。據上市委員會披露，王興在公告前一天已獲得協議文件，並在去年1月19日辭任該公司董事。其後上市部啟動調查，先在去年8月向王興發出查詢函但未獲回覆，同年9月13日成功透過電話聯絡上王興，但他要求將查詢函寄往其另一個地址。雖然上市部即日已將信件寄出，但仍未收到王興回覆，上市部再於兩日內四度致電王興，但始終聯絡不果，然後又兩度致函王興跟進，均不見回覆。

違《上市規則》 沒盡力監督公司

上市委員會認為，王興違反了《上市規則》盡力承諾及亦無竭盡所能促使昆明機床遵守《上市規則》，包括須至少確保上述已簽立的協議獲得審閱，並參照協議檢查公告草擬本，以確保其按規定在所有重要方面均為準確及完備，沒有誤導成分等。

缺上市企業董事應有操守

上市委員會進一步指出，王興未能配合上市部調查的行為表現，完全不符合聯交所預期一名上市發行人董事應有的操守標準。若王興日後欲再擔任上市公司董事，該所將按《上市規則》評估其合適性時，會將今次事件列入考慮因素。

相關字詞﹕證監會 財務造假 退市 中證監 國企 昆明機床

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