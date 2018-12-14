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第四季港出口指數微跌0.6點 仍處悲觀水平

【明報專訊】中美貿易糾紛持續，第四季香港貿發局出口指數續跌0.6點至35.2點，較上季急墜18.3點至35.8點的情况喘定，惟香港出口商對短期出口表現仍然缺乏信心，貿發局預測明年本港出口貨量增長3%，較今年估計的6.4%調低近半幅度，但相信中美關係不至於完全決裂下，明年出口價值可增長5%。

貿發局研究總監關家明表示，今年首10個月香港出口上升9.8%至約3.46萬億元，但來年全球經濟面對許多變數，貿易保護主義影響料持續至2020年，香港出口增長可能放緩。即使中美貿易談判有最新進展，但相信問題不可能在90日內解決，香港出口商提前發貨至美國以減低貿易戰影響，令其實質負面影響或在明年第一季始反映出來。不過全球經濟大致保持周期性增長趨勢，故香港明年的出口表現仍審慎樂觀。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，第四季各行業的出口指數仍處於50點以下的悲觀情緒，當中僅電子業的出口指數輕微改善，由上季的35.4點升至今季的35.9點，其餘行業指數全線下滑，跌幅最大的是玩具、鐘表及珠寶，分別跌19.3點、9.5點及8點。

2/3受訪港商稱被削訂單

另外，有近47%的受訪港商表示，貿易摩擦已為其業務帶來負面影響，比例較上季增加10個百分點；有三分之二的港商表示曾遭買家削減訂單，亦有46%的出口商被買家壓價，比例較上季的18%大幅增加。

相關字詞﹕出口商 香港出口 中美貿易談判 貿易保護主義 出口信心指數 貿發局 中美貿易戰

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