藥明康德首日曾穿底 復星旅文暗盤守招股價

華康生物曾跌10% 收市每手蝕240元

藥明生物（2269）母企藥明康德昨日掛牌，股價低開報67元，一度跌近5%低見64.95元，股價回升後仍反覆上落，全日收報68元，險守招股價，成交金額13.55億元。同日掛牌的華康生物股價同樣低開報0.495元，曾倒升8%高見0.54元，惟其後無以為繼，一度跌10%低見0.45元，收報0.47元，較上市價0.5元跌3仙或6%，成交金額6406萬元，不計手續費，每手帳面蝕240元。

由復星國際（0656）分拆、今日在主板掛牌的復星旅遊文化集團昨公布招股結果，以下限每股15.6元定價，淨集資32.09億元。該股在香港公開發售部分獲3660份有效申請，認購合共647.48萬股公開發售股份，相當於公開發售獲0.3倍認購，一手200股的中籤率達100%，人人有份。該股昨日於輝立暗盤收報15.6元，平招股價；耀才暗盤則收報15.5元，跌0.64%，不計手續費每手帳面蝕20元。

中油潔能今起招股 3434元入場

另外，中國綜合液化石油氣及天然氣供應商中油潔能（1759）今日起開始招股，發售5400萬股，當中一成公開發售，每股發售價介乎2.8至3.4元，集資約1.51億至1.84億元，每手1000股，入場費為3434.26元。該股預期於本月28日在主板掛牌。