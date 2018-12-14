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商務部未證實購美大豆 人幣回吐全日升幅

【明報專訊】路透社報道，中國透過國營企業進口價值1.8億美元（約14億港元）的美國大豆，將於明年1月至3月付運，市場認為中美貿易關係回暖，利好昨日人民幣一度上升至1周新高。

人民幣中間價昨報6.8769，比上個交易日上升295點子（1元等於10,000點子）。昨日早上傳出利好消息，在岸人民幣開市升穿6.8後反覆向上，英鎊和歐元上升令美匯下跌，歐洲時段開市進一步將在岸人民幣推升至6.8629見一周新高。不過中國商務部晚上未有證實採購大豆，美匯反彈至97水平，人民幣回吐全日升幅。截至晚上9時半，人民幣在岸價報6.8802，跌2點子，離岸價報6.8761，跌23點子。

渣打發表報告，將明年人民幣預測向上修正，首季在岸人民幣由7.02升回7以上至6.9，明年底匯率預測由6.82升至6.65。渣打預期中美貿易戰可在90日限期，或及後的延期內達成中期協議，中國監管當局會透過直接干預或管理離岸市場流動性支持匯率。

渣打上調預測 料下季在岸價升至6.9

渣打預期，明年首季因為中美經濟增長和貿幣政策分歧，對人民幣會較為負面，不過第二季開始經濟增長會開始穩定反彈，資金亦因為一些指數納入由中國股票和債券而流入。該行預計，明年匯率制度會有改革，每日波幅由2%增加到3%至5%，本地匯市加大向券商和資產管理公司開放。

相關字詞﹕美國大豆 渣打 人民幣 中美貿易戰

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