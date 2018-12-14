經濟
下一篇 上一篇

貿戰現轉機 恒指續升勢 官媒稱僅棚改等放鬆發債 內房升幅收窄

【明報專訊】華為事件逐漸降溫，港股走出下試低位的陰霾，恒指連升3日，累升772點，而且技術走勢有好轉，不但重新回升至多條移動平均線之上，亦在下降軌見支持。中信里昂發表明年中港股市預測報告，雖然認為港股最快要明年第三季才見底，但同時給予恒指明年目標30,226點，暫為全城最牛。

明報記者 廖毅然

中信里昂的報告以「黎明前是最黑暗」為題，預計明年港股仍會面對不少負面問題，包括中美兩國的貿易爭議會持續一段長時間，相信明年2月底亦無法達成協議，最終導致美國在3月向中國貨品加徵關稅，企業盈利會因此平均下降6.4％，高端製造業最受影響。

里昂全城「最牛」 恒指明年目標30226

該行又相信，內地經濟增長會持續放緩；但經濟下行會刺激中國加速改革及開放，政策重點由「去槓桿」轉移至「去監管」。該行認為，市場下調估值會較盈利周期更快，並相信恒指最快要到第三季才觸底，然而該行給予恒指明年目標30,226點，較昨日收市價有14％潛在升幅。國指目標為12,123點，較昨日收市價的潛在升幅為15％。此前，一眾大行對明年恒指的預估，最高為匯豐的30,000點（見表）。

恒指昨日高收337點至26,524點，國指升139點至10,556點，全日主板成交793億元。三大技術指標轉好，包括恒指重上一眾移動平均線，本周初跌至保歷加通道底部後暫時見承接；另外，恒指亦沒有跌穿自6月以來的下降軌（見圖）。

京華山一：恒指有力挑戰28000

京華山一研究部主管彭偉新認為，恒指早前跌穿10月底以來的上升軌，但僅兩天又收復了，後市仍然有力挑戰28,000點；但他相信，即使投資者粉飾櫥窗，亦不敢把指數推升得太高，否則明年會更艱難。

昨日中港地產股雙雙做好，華潤置地（1109）升4.5％，為表現最佳恒指成分股；碧桂園（2007）升3.7％；中海外（0688）升2.9％。新地（0016）、恒隆地產（0101）及新世界（0017）均升逾2％，信置（0083）升1.9％。另重磅股匯控（0005）升1.88％，騰訊（0700）升0.6％至318.6元。

匯控昨升1.9% 騰訊微升0.6%

發改委早前印發一份通知，表示進一步增強企業債券服務實體經濟的能力，被市場視為是「地產發債放鬆」的信號。但發改委主管的《中國經濟導報》其後刊登文章，引述「權威人士」指發改委企業債券只支持棚改、保障性住房、租賃住房等有限領域的項目，不支持商業地產項目，並強調國務院關於房地產調控的決策部署是堅決的。文章在昨午刊登後，多隻內房股的升幅均收窄。

相關字詞﹕企業債券 發改委 內房股 恒指目標價 中信里昂 恒指 港股

上 / 下一篇新聞

凱滙488伙即日沽清 9個月最勁 套現逾57億 即晚加推280伙加價2%
凱滙488伙即日沽清 9個月最勁 套現逾57億 即晚加推280伙加價2%
天鑄天池屋1.74億沽 實呎6.5萬雙破頂
天鑄天池屋1.74億沽 實呎6.5萬雙破頂
都會駅本月開齋 4房做價雙破頂
都會駅本月開齋 4房做價雙破頂
北角匯首階段近7萬呎 呎租高見300元
北角匯首階段近7萬呎 呎租高見300元
鍾楚義女兒首置8900萬入市May Tower
鍾楚義女兒首置8900萬入市May Tower
本地註冊基金免利得稅將提立會二讀
本地註冊基金免利得稅將提立會二讀
商務部未證實購美大豆 人幣回吐全日升幅
商務部未證實購美大豆 人幣回吐全日升幅
藥明康德首日曾穿底 復星旅文暗盤守招股價
藥明康德首日曾穿底 復星旅文暗盤守招股價
潤利海事再申上市 上半年純利跌五成
潤利海事再申上市 上半年純利跌五成
第四季港出口指數微跌0.6點 仍處悲觀水平
第四季港出口指數微跌0.6點 仍處悲觀水平
逾4.5萬人認購銀債 最多獲分配8手
逾4.5萬人認購銀債 最多獲分配8手
聯交所轟國企前主席不合作 涉公告遺漏重要資訊 聯絡多月無回覆
聯交所轟國企前主席不合作 涉公告遺漏重要資訊 聯絡多月無回覆
信行光行齊抽水 涉750億元優先股
信行光行齊抽水 涉750億元優先股
易綱：降準MLF可保經濟穩定
易綱：降準MLF可保經濟穩定
恒安一日兩公告 駁斥沽空機構
恒安一日兩公告 駁斥沽空機構
恒大地產年內回A無望
恒大地產年內回A無望
銀行學會：科技網絡安全人才現「大缺口」
銀行學會：科技網絡安全人才現「大缺口」
花旗：六成受訪者看淡樓價 近3季最多
花旗：六成受訪者看淡樓價 近3季最多
《都市》傳再賣盤 日資港發展商洽 消息指作價5億 大股東：不便透露詳情
《都市》傳再賣盤 日資港發展商洽 消息指作價5億 大股東：不便透露詳情
安永：45%未用電子報稅
安永：45%未用電子報稅
歐央行重申月底結束QE 明秋前不加息 市場憂經濟轉差乏支持 歐元跌
歐央行重申月底結束QE 明秋前不加息 市場憂經濟轉差乏支持 歐元跌
高通要求美貿委會 禁部分iPhone銷售
高通要求美貿委會 禁部分iPhone銷售
產油國達減產協議 IEA：明年次季供不應求
產油國達減產協議 IEA：明年次季供不應求
張兆聰﹕放水利內房併購 首選三大國企
張兆聰﹕放水利內房併購 首選三大國企
盧駿匡﹕聖誕節前完成調整 機會不大
盧駿匡﹕聖誕節前完成調整 機會不大
嚴啓明﹕近年聖誕節廣告精選
嚴啓明﹕近年聖誕節廣告精選
張宗永﹕悼陳明銶教授
張宗永﹕悼陳明銶教授
技術取勝﹕潤啤整固後挑戰32.5元
技術取勝﹕潤啤整固後挑戰32.5元
MoneySmart調查：買唔起樓 港人外遊食好嘢
MoneySmart調查：買唔起樓 港人外遊食好嘢
安永合伙人接掌會計師公會
安永合伙人接掌會計師公會
劉思明﹕高追陷進退兩難 寧候調整吸納
劉思明﹕高追陷進退兩難 寧候調整吸納
周顯﹕做老闆先學好估值
周顯﹕做老闆先學好估值
譚新強﹕GDP的疑惑——名義、PPP、人均哪個最重要？
譚新強﹕GDP的疑惑——名義、PPP、人均哪個最重要？
湯文亮﹕確認樓市下跌 更不能放寬逆周期措施
湯文亮﹕確認樓市下跌 更不能放寬逆周期措施
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺
傳統豆品廠大改革 攻年輕人市場 開設專門店 創新豆製食品飲品
傳統豆品廠大改革 攻年輕人市場 開設專門店 創新豆製食品飲品
IT人違父命接班 曾廠內留宿3年
IT人違父命接班 曾廠內留宿3年