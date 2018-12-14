貿戰現轉機 恒指續升勢 官媒稱僅棚改等放鬆發債 內房升幅收窄

明報記者 廖毅然

中信里昂的報告以「黎明前是最黑暗」為題，預計明年港股仍會面對不少負面問題，包括中美兩國的貿易爭議會持續一段長時間，相信明年2月底亦無法達成協議，最終導致美國在3月向中國貨品加徵關稅，企業盈利會因此平均下降6.4％，高端製造業最受影響。

里昂全城「最牛」 恒指明年目標30226

該行又相信，內地經濟增長會持續放緩；但經濟下行會刺激中國加速改革及開放，政策重點由「去槓桿」轉移至「去監管」。該行認為，市場下調估值會較盈利周期更快，並相信恒指最快要到第三季才觸底，然而該行給予恒指明年目標30,226點，較昨日收市價有14％潛在升幅。國指目標為12,123點，較昨日收市價的潛在升幅為15％。此前，一眾大行對明年恒指的預估，最高為匯豐的30,000點（見表）。

恒指昨日高收337點至26,524點，國指升139點至10,556點，全日主板成交793億元。三大技術指標轉好，包括恒指重上一眾移動平均線，本周初跌至保歷加通道底部後暫時見承接；另外，恒指亦沒有跌穿自6月以來的下降軌（見圖）。

京華山一：恒指有力挑戰28000

京華山一研究部主管彭偉新認為，恒指早前跌穿10月底以來的上升軌，但僅兩天又收復了，後市仍然有力挑戰28,000點；但他相信，即使投資者粉飾櫥窗，亦不敢把指數推升得太高，否則明年會更艱難。

昨日中港地產股雙雙做好，華潤置地（1109）升4.5％，為表現最佳恒指成分股；碧桂園（2007）升3.7％；中海外（0688）升2.9％。新地（0016）、恒隆地產（0101）及新世界（0017）均升逾2％，信置（0083）升1.9％。另重磅股匯控（0005）升1.88％，騰訊（0700）升0.6％至318.6元。

匯控昨升1.9% 騰訊微升0.6%

發改委早前印發一份通知，表示進一步增強企業債券服務實體經濟的能力，被市場視為是「地產發債放鬆」的信號。但發改委主管的《中國經濟導報》其後刊登文章，引述「權威人士」指發改委企業債券只支持棚改、保障性住房、租賃住房等有限領域的項目，不支持商業地產項目，並強調國務院關於房地產調控的決策部署是堅決的。文章在昨午刊登後，多隻內房股的升幅均收窄。