鍾楚義女兒首置8900萬入市May Tower

原業主持貨26年 勁賺7390萬

上述單位為May Tower 2座一個實用2669方呎低層單位，土地註冊處資料顯示，物業早前以8900萬元售出，實呎約3.3萬元，買家以CHUNG YUEN TUNG JASMINE作登記，與資本策略主席鍾楚義女兒鍾宛彤同名，料為同一人。資料顯示，買家只須付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。原業主於1992年以1510萬元買入，現帳面獲利7390萬元，升值5倍。May Tower名人業主雲集，最著名要數影帝梁朝偉及劉嘉玲夫婦、已故影星張國榮等，亦曾入住該廈。

另一方面，市區屋苑車位再以高價成交，土地註冊處資料顯示，九龍站天璽3樓一個單號車位，上月底以580萬元一手售出，成交價屬全港次高。

天璽車位580萬 全港次高

資料顯示，目前全港最貴車位為何文田天鑄2樓一個單號車位，今年6月份成交價600萬元，而天璽對上一宗車位成交於去年10月錄得，當時成交價460萬元，曾創下九龍區車位新高，相隔逾一年，屋苑車位做價推高26%。