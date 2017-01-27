經濟
下一篇 上一篇

北角匯首階段近7萬呎 呎租高見300元

【明報專訊】新地（0016）旗下多個新盤將於近月陸續落成，其中北角海璇及南昌站匯璽亦相繼入伙，兩盤基座商場明年全面啟用。新地代理租務部總經理鍾秀蓮表示，北角匯總樓面面積約22萬方呎，共分三階段開業，首階段為海匯酒店基座商場，昨日率先啟用，佔地6.75萬方呎，約60間商舖，出租率九成，呎租約60至300元，預計平日人流約4萬至5萬，假日人流則約5萬至6萬，每年租金收入5000萬元。另Harbour North@VIC 對出佔地約3萬方呎的海濱花園亦已對外開放。

酒店基座商場昨啟用

她續稱，北角匯一期（即住宅海璇街舖部分）及二期（即住宅海璇基座商場部分）樓面分別8000及14.5萬方呎，預計明年首季尾及第四季開業，北角匯三期共160個商舖全面開業後，每年租金收入約1.7億元，預計平日人流約7萬至8萬，假日可達9萬至10萬人次。為配合聖誕節，新地將斥資350萬元推廣。

V Walk料首年租金收入1.6億

另明年年中至第三季開業的南昌站V Walk，新地代理租務副總經理孫雅茵稱，目前出租率近100%，餐飲租戶呎租50至100元，零售呎租約150至300元；零售樓面佔70%，餐飲租戶佔不足三成。商場開幕後首年將斥資2000萬元推廣，預計首年租金收入近1.6億元，人流平均每日10萬，人均消費800至3000元，整體營業額達12億元。

相關字詞﹕月月有樓賣 海匯酒店 v walk 北角匯 新地

上 / 下一篇新聞

凱滙488伙即日沽清 9個月最勁 套現逾57億 即晚加推280伙加價2%
凱滙488伙即日沽清 9個月最勁 套現逾57億 即晚加推280伙加價2%
天鑄天池屋1.74億沽 實呎6.5萬雙破頂
天鑄天池屋1.74億沽 實呎6.5萬雙破頂
都會駅本月開齋 4房做價雙破頂
都會駅本月開齋 4房做價雙破頂
鍾楚義女兒首置8900萬入市May Tower
鍾楚義女兒首置8900萬入市May Tower
貿戰現轉機 恒指續升勢 官媒稱僅棚改等放鬆發債 內房升幅收窄
貿戰現轉機 恒指續升勢 官媒稱僅棚改等放鬆發債 內房升幅收窄
本地註冊基金免利得稅將提立會二讀
本地註冊基金免利得稅將提立會二讀
商務部未證實購美大豆 人幣回吐全日升幅
商務部未證實購美大豆 人幣回吐全日升幅
藥明康德首日曾穿底 復星旅文暗盤守招股價
藥明康德首日曾穿底 復星旅文暗盤守招股價
潤利海事再申上市 上半年純利跌五成
潤利海事再申上市 上半年純利跌五成
第四季港出口指數微跌0.6點 仍處悲觀水平
第四季港出口指數微跌0.6點 仍處悲觀水平
逾4.5萬人認購銀債 最多獲分配8手
逾4.5萬人認購銀債 最多獲分配8手
聯交所轟國企前主席不合作 涉公告遺漏重要資訊 聯絡多月無回覆
聯交所轟國企前主席不合作 涉公告遺漏重要資訊 聯絡多月無回覆
信行光行齊抽水 涉750億元優先股
信行光行齊抽水 涉750億元優先股
易綱：降準MLF可保經濟穩定
易綱：降準MLF可保經濟穩定
恒安一日兩公告 駁斥沽空機構
恒安一日兩公告 駁斥沽空機構
恒大地產年內回A無望
恒大地產年內回A無望
銀行學會：科技網絡安全人才現「大缺口」
銀行學會：科技網絡安全人才現「大缺口」
花旗：六成受訪者看淡樓價 近3季最多
花旗：六成受訪者看淡樓價 近3季最多
《都市》傳再賣盤 日資港發展商洽 消息指作價5億 大股東：不便透露詳情
《都市》傳再賣盤 日資港發展商洽 消息指作價5億 大股東：不便透露詳情
安永：45%未用電子報稅
安永：45%未用電子報稅
歐央行重申月底結束QE 明秋前不加息 市場憂經濟轉差乏支持 歐元跌
歐央行重申月底結束QE 明秋前不加息 市場憂經濟轉差乏支持 歐元跌
高通要求美貿委會 禁部分iPhone銷售
高通要求美貿委會 禁部分iPhone銷售
產油國達減產協議 IEA：明年次季供不應求
產油國達減產協議 IEA：明年次季供不應求
張兆聰﹕放水利內房併購 首選三大國企
張兆聰﹕放水利內房併購 首選三大國企
盧駿匡﹕聖誕節前完成調整 機會不大
盧駿匡﹕聖誕節前完成調整 機會不大
嚴啓明﹕近年聖誕節廣告精選
嚴啓明﹕近年聖誕節廣告精選
張宗永﹕悼陳明銶教授
張宗永﹕悼陳明銶教授
技術取勝﹕潤啤整固後挑戰32.5元
技術取勝﹕潤啤整固後挑戰32.5元
MoneySmart調查：買唔起樓 港人外遊食好嘢
MoneySmart調查：買唔起樓 港人外遊食好嘢
安永合伙人接掌會計師公會
安永合伙人接掌會計師公會
劉思明﹕高追陷進退兩難 寧候調整吸納
劉思明﹕高追陷進退兩難 寧候調整吸納
周顯﹕做老闆先學好估值
周顯﹕做老闆先學好估值
譚新強﹕GDP的疑惑——名義、PPP、人均哪個最重要？
譚新強﹕GDP的疑惑——名義、PPP、人均哪個最重要？
湯文亮﹕確認樓市下跌 更不能放寬逆周期措施
湯文亮﹕確認樓市下跌 更不能放寬逆周期措施
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺
傳統豆品廠大改革 攻年輕人市場 開設專門店 創新豆製食品飲品
傳統豆品廠大改革 攻年輕人市場 開設專門店 創新豆製食品飲品
IT人違父命接班 曾廠內留宿3年
IT人違父命接班 曾廠內留宿3年