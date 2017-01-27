北角匯首階段近7萬呎 呎租高見300元

【明報專訊】新地（0016）旗下多個新盤將於近月陸續落成，其中北角海璇及南昌站匯璽亦相繼入伙，兩盤基座商場明年全面啟用。新地代理租務部總經理鍾秀蓮表示，北角匯總樓面面積約22萬方呎，共分三階段開業，首階段為海匯酒店基座商場，昨日率先啟用，佔地6.75萬方呎，約60間商舖，出租率九成，呎租約60至300元，預計平日人流約4萬至5萬，假日人流則約5萬至6萬，每年租金收入5000萬元。另Harbour North@VIC 對出佔地約3萬方呎的海濱花園亦已對外開放。
酒店基座商場昨啟用
她續稱，北角匯一期（即住宅海璇街舖部分）及二期（即住宅海璇基座商場部分）樓面分別8000及14.5萬方呎，預計明年首季尾及第四季開業，北角匯三期共160個商舖全面開業後，每年租金收入約1.7億元，預計平日人流約7萬至8萬，假日可達9萬至10萬人次。為配合聖誕節，新地將斥資350萬元推廣。
V Walk料首年租金收入1.6億
另明年年中至第三季開業的南昌站V Walk，新地代理租務副總經理孫雅茵稱，目前出租率近100%，餐飲租戶呎租50至100元，零售呎租約150至300元；零售樓面佔70%，餐飲租戶佔不足三成。商場開幕後首年將斥資2000萬元推廣，預計首年租金收入近1.6億元，人流平均每日10萬，人均消費800至3000元，整體營業額達12億元。