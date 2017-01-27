北角匯首階段近7萬呎 呎租高見300元

酒店基座商場昨啟用

她續稱，北角匯一期（即住宅海璇街舖部分）及二期（即住宅海璇基座商場部分）樓面分別8000及14.5萬方呎，預計明年首季尾及第四季開業，北角匯三期共160個商舖全面開業後，每年租金收入約1.7億元，預計平日人流約7萬至8萬，假日可達9萬至10萬人次。為配合聖誕節，新地將斥資350萬元推廣。

V Walk料首年租金收入1.6億

另明年年中至第三季開業的南昌站V Walk，新地代理租務副總經理孫雅茵稱，目前出租率近100%，餐飲租戶呎租50至100元，零售呎租約150至300元；零售樓面佔70%，餐飲租戶佔不足三成。商場開幕後首年將斥資2000萬元推廣，預計首年租金收入近1.6億元，人流平均每日10萬，人均消費800至3000元，整體營業額達12億元。