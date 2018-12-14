都會駅本月開齋 4房做價雙破頂

原業主於2010年11月以1038萬元買入，持貨8年，帳面獲利602萬元或58%。對上同類單位成交於今年6月錄得，當時一伙2座低層H室，面積相同，以1465萬元沽出，實呎1.64萬元。

維景灣畔兩房708萬 今年新低

不過，同區有屋苑續錄低價成交，美聯分行營業經理林志堅稱，將軍澳維景灣畔2座低層C室，實用面積505方呎，屬兩房間隔，新近以708萬元易手，屬屋苑今年兩房新低價，實呎14,020元，原業主2002年以218萬元買入，帳面獲利490萬元或2.2倍。

至於十大屋苑之一的鴨脷洲海怡半島，本月首錄成交，美聯高級分區營業經理林潤強表示，海怡半島20座低層H室，實用面積632方呎，3房套間隔，以830萬元成交，實呎13,133元。

海怡3房830萬 半年跌價兩成

據悉，原業主於1999年12月以275萬元購入，持貨19年，帳面獲利555萬元或逾2倍。上述樓上一層單位今年中以1026萬元成交，約半年跌價196萬元或近兩成。

另外，中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍栢慧豪園3座低層H室，實用面積494方呎，屬兩房間隔，原業主上月底開價540萬元放盤，終減價20萬元，獲外區分支家庭以520萬元承接，實呎10,526元，成交價創屋苑近半年新低。

同類單位於樓市高峰期時成交價逾650萬元，上述單位較高位低兩成。上述原業主於2014年4月以320萬元買入，持貨逾4年，帳面獲利200萬元或62.5%。